“Como una reunión de mucha fanfarria y escaso contenido” calificó el senador Alejandro Navarro el encuentro sostenido este martes por el Grupo de Lima, congregando a los 12 cancilleres integrantes, quienes determinaron “respecto a la invitación (a Nicolás Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho encuentro”, como señaló la canciller peruana Cayetana Aljovín.

Lo anterior, señaló el parlamentario, “revela que sus cancilleres no están autorizados por sus presidentes, por sus gobiernos, para avanzar más profundamente en un debate político de carácter serio e internacional”.

A su vez, criticó que el Grupo de Lima señalara que hubiese presos políticos en Venezuela, entregando este argumento para solicitar la invalidación de las elecciones anunciadas por el gobierno venezolano, para abril próximo: “Antonio Ledezma y Leopoldo López, que están siendo procesados por el fiscal nacional, es decir, por el Ministerio Público de Venezuela”, señaló.

Y añadió: “esto equivale a que se dijera que, en Chile, Pablo Longueira, el senador Orpis, Lawrence Golborne, Ena Von Baer o Iván Moreira están siendo perseguidos políticamente y que no podrían haber elecciones en Chile porque hay presos políticos. Y no. Lo que hay es un poder del Estado, el Ministerio Público de Venezuela, que ha investigado delitos. Lo que hay en Venezuela no son presos políticos, son políticos presos que han cometido delitos”.

Además, prosiguió Navarro, tampoco sería razonable entender que se exija que haya participación de los partidos, en circunstancias en que “el Consejo Nacional Electoral es un poder del Estado y ha establecido que son los partidos los que pueden presentar candidatos y no las coaliciones, como la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática”.

“Esto equivale -explicó el senador- a que en nuestro país la Alianza por Chile o la Nueva Mayoría intentaran presentar ellos candidatos. No, deben ser los partidos. Y en Venezuela un partido sobrevive si saca el 1% de la votación nacional y en Chile se exige el 5% de la votación nacional. Y, por cierto, en las antepasadas elecciones el 70% de los partidos quedó ilegal y en las pasadas elecciones presidenciales el 50%, 15 partidos, quedaron ilegales por no alcanzar ese 5%”.

En este mismo plano, recalcó que es precisamente el Consejo Nacional Electoral, como Poder del Estado, quien fija el calendario electoral, “lo que es un dato clave dentro de todo este conflicto artificial que se ha generado”.

Además, el representante del partido País Progresista reprochó en duros términos al Grupo de Lima por declarar como “no bienvenida” la presencia de Nicolás Maduro en la VIII Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima, el 13 y 14 de abril. “Esto sólo revela la debilidad del Grupo. No se le puede negar la participación al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Será su decisión la que determine si participe, o no”.

Igualmente, Navarro enfatizó que el Grupo de Lima tiene miedo de enfrentar al presidente venezolano. “Temen que Maduro pueda decirles en sus caras, a los presidentes de América, las mentiras que se han tejido sobre su país y, por cierto, desmentir cada una de ellas. Más que descortesía, le tienen temor. Existe miedo de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos. Por eso esta declaración de descortesía, que yo creo es franco temor”.

Tras esto, concluyó que “la asistencia de Maduro a la Cumbre de las Américas depende del presidente del Perú, pero ya hemos sido testigos de su sumisión a Estados Unidos y su intención de seguir desestabilizando al pueblo venezolano. Por ello, que Nicolás Maduro asista dependerá sólo de una decisión propia, la cual espero tome con antelación y determinación”.

Para, finalmente, esgrimir el siguiente cuestionamiento: “no puedo dejar de preguntarme si la Presidenta Bachelet va a respaldar estas medidas en contra de Venezuela, pues son claramente un golpe de estado blando hacia Nicolás Maduro”