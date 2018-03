La encuesta LAMIS 2018, que tiene como objetivo identificar las necesidades de salud de hombres que tienen sexo con hombres, acaba de ser lanzada en 18 países latinoamericanos. La iniciativa surge como una respuesta al gran impacto que tiene el VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual en la región.

LAMIS es una adaptación de la versión europea de la encuesta, EMIS 2017 (Men Who have sex with men Intenet Survey), la cual contó con un conjunto de investigadores, académicos, profesionales de la salud pública y trabajadores de organizaciones LGBT de más de 40 países.

A cargo de su implementación está el Grupo de Trabajo Iberoamericano para el estudio LAMIS, conformado por organizaciones y centros latinoamericanos y europeos. En Chile, APROFA es una de las encargadas de promocionar la encuesta y forma parte de la Red Ibero-Americana de Estudios en HSH, creada a raíz de la implementación de la encuesta LAMIS 2018 en todo el continente.

La encuesta

La encuesta incluye preguntas sobre las relaciones, la vida sexual, los riesgos y las precauciones, y el acceso y uso de los servicios de salud. También incluye novedosas áreas de investigación en la región, como la combinación de sexo y drogas, el uso de las profilaxis post-exposición y pre-exposición para el VIH y la salud mental.

La Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia convocó a los chilenos a participar del estudio. “Desde APROFA hacemos un llamado a todos los hombres homosexuales, bisexuales, hombres transexuales y otros a que participen de esta encuesta”, señaló.

El formulario ya se encuentra disponible y se mantendrá activo hasta el mes de abril. Con alrededor de 20 minutos se puede contestar la encuesta, totalmente anónima. Puedes ingresar a la encuesta aquí.

El Ciudadano