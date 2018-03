El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que si sus acusadores no presentan pruebas de los delitos que le atribuyen, se considerará “un preso político”.

Luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara un hábeas corpus, el ex jefe de Estado insistió en que las investigaciones por corrupción en su contra y las sentencias son una persecución para impedir que gane las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera todas las encuestas de intención de voto, fue condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción.

“Si en mi cuenta no prueban un real o un dólar que no sea mío, tendré que ser considerado como un preso político”, aseguró Lula en dos videos subidos a las redes sociales. “Hay personas que creen que tengo que huir a otro país o (refugiarme en) una embajada. No voy a hacerlo. Me voy a mi casa. Soy brasileño, amo este país y estoy seguro de lo que hice y de lo que puedo hacer por este país”, aseguró Lula.

“Quiero ser candidato porque soy inocente y espero que la Justicia pruebe mi inocencia hasta el día en que registre mi candidatura (…) lo que los deja preocupados y decepcionados es que, si soy candidato, puedo ganar las elecciones ya en la primera vuelta ya que, si tengo que ir a segunda vuelta, también la ganaré. Si no soy candidato, ellos tendrán dos cupos. Estarán disputando dos cupos (a la segunda vuelta) sin mí”, concluyó el ex mandatario brasileño.

Fuente: América XXI