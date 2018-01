Para combatir los altos niveles de inseguridad provocados por el narcotráfico, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo de México, sugirió este jueves legalizar el consumo de la marihuana en todo el país-

En ese sentido, recomendó hacerlo en primer lugar en los estados de Quintana Roo y Baja California Sur.

Así lo expresó el funcionario federal en el marco de la séptima conferencia “Perspectivas Turísticas para México, 2018” que tuvo lugar en la capital, tal como reseña RT en español.

En declaraciones a la prensa, De la Madrid dijo que “es un absurdo que como país no demos ese paso, y me gustaría que se pudiera hacer en Baja California Sur y Quintana Roo, los dos principales destinos turísticos de México, que no tienen por qué ser víctimas de la violencia y de un trato inadecuado en el tema de las drogas”.

Sin embargo, descartó que se pudiera dar un ‘turismo de cannabis’ en el país. Afirmó que lo no se justifica es “que un consumidor vaya a dar a la cárcel por consumir marihuana, que pueda ser sujeto de extorsiones”.

De acuerdo con De la Madrid, la legalización del enervante es un tema que no tiene relación con la medicina, pues es menos dañina que el alcohol y el tabaco, según estudios científicos.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) dijo que su opinión sobre la legalización de la marihuana es una reflexión a título personal, con base en el análisis y estudio del tema por muchos años.

Además, se dijo convencido de que el tema tiene que ser debatido como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México.

Posteriormente, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, apoyó la propuesta de De la Madrid para reducir la violencia.

Siguiendo la información de RT en español, el mandatario estadal, dijo sin embargo estar en contra de la legalización de la marihuana, reconoció que hay mexicanos que cruzan la frontera diariamente para comprar esa droga. Señaló que es necesario tomar en serio la posibilidad de legalizar el consumo de esta hierba.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial del partido Morena, evadió precisar su postura sobre el tema y afirmó que “es una propuesta integral y me llevaría más tiempo explicar”.

Mientras, Ricardo Anaya, el otro precandidato a la presidencia por la coalición ‘Por México al frente’, se mostró a favor de un debate serio, pero declaró que eso no resolverá el problema de violencia que azota al país.