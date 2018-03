El nobel de literatura Mario Vargas Llosa aseguró este miércoles que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios electorales del próximo mes de junio significaría “un retroceso para México”, ya que convertiría al país azteca en “una democracia populista y demagógica”.

Sin mencionar el nombre del político de izquierda, el escritor hispanoperuano cuestionó: “¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico de Venezuela para votar por algo semejante?”.

Durante la presentación de su libro ‘La llamada de la tribu’, Vargas Llosa hizo alusión a López Obrador al declarar que tiene “la esperanza de que haya lucidez en México, ante el populismo, la demagogia y las recetas fracasadas como en el caso de Venezuela, donde el 90% quisiera salir de esa sociedad frustrada”, destaca RT en español.

Luego de las declaraciones del nobel, López Obrador reviró: “[Mario Vargas Llosa] es un buen escritor pero un mal político”. Y agregó: “Es todo lo que voy a decir, no estoy para caer en provocaciones, no me voy a enganchar. Es amor y paz”.

Tal como informamos en El Ciudadano, esta disputa se da luego de algunos sondeos, como el de Bloomberg, colocan al líder de izquierda con una amplia ventaja frente a sus contendientes políticos, entre ellos, Ricardo Anaya Cortés, candidato del Partido Acción Nacional (PAN); y José Antonio Meade Kuribreña, quien encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con El Financiero, López Obrador tiene una intención de voto efectiva del 40,3%, mientras que Anaya Cortés cuenta con un 31,4% y Meade Kuribreña con un 19,3%. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ahora aspirante independiente Margarita Zavala, quien inició en octubre del 2017 con una preferencia del 34,7%, y registró una caída al 5,2% en febrero de este año.