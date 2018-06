El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante su campaña presidencial en 2017 que, de ganar las elecciones, construiría un muro para obstaculizar el paso de inmigrantes en la frontera sur de su país. Además, aseguró que México pagaría los gastos que ello generara.

Las políticas migratorias de la Casa Blanca son hoy un grave desafío para México y sus relaciones fronterizas, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de algunas declaraciones en tono fuerte, no ha hecho mas que seguir de comparsa la política exterior estadounidense.

El pasado 28 de marzo, el presidente Trump informó que la construcción de muro había iniciado, luego que el Congreso aprobara una partida de 1.600 millones de dólares para su levantamiento. Los tres principales candidatos a la presidencia de México manifiestan su rechazo a la política del muro, pero con matices. Conozcámoslos:

Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PT)

El candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado durante su campaña que, de ser el vencedor, tendrá una relación de respeto con EE. UU. y también le harán demandas. “No se resuelven los problemas con muros ni militarizando”, aseveró.

Sostuvo que el problema de la migración entre los dos países solo se resuelve promoviendo el desarrollo de las economías y esto solo se puede lograr con cooperación bilateral.

Además, aseguró que su Gobierno no aceptará la construcción de este muro y realizará labores de diplomacia con el gobierno de Trump para llegar a un acuerdo, porque “la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, acciones en las que invita al país norteamericano a trabajar de la mano.

Ricardo Anaya Cortés (PAN)

Sobre este tema, Anaya apunto que, pese a las diferencias que puede tener con sus competidores políticos, está muy seguro que, de ganar, su Gobierno no va a pagar el muro fronterizo promovido por Trump. “Hoy nuestra respuesta debe ser absolutamente firme para que no haya ninguna duda, México no va a pagar ni un solo centavo por ese muro“, expresó.

Asimismo, corroboró que es cierto que su gestión no permitirá que usen al país de “tapete frente al Gobierno norteamericano, como ha ocurrido en la actualidad”.

En cuanto a la militarización de la frontera, dijo que “pretender militarizar la frontera con nuestro país es un acto absolutamente hostil” y agregó que las amenazas de Trump rompen las bases de la relación bilateral.

José Antonio Meade (PRI)

Por su parte, el aspirante José Meade escribió en su red social Twitter que México no pagará el muro fronterizo y le indicó a Trump que su país “tiene dignidad y soberanía. Nunca pagaremos por su muro. Ni hoy ni cuando yo sea presidente”.

Igualmente, añadió que “México construirá su propio muro: Un muro tecnológico, de innovación, un muro que dé certeza a los mexicanos de que habremos de construir una frontera que en materia de armas y dinero será infranqueable”.

En referencia a la militarización de la frontera, advirtió que el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza por parte del Gobierno de EE. UU. es una acción que no tiene razón de ser entre socios y amigos.