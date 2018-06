La Federación Única de Petroleros (FUP) celebró la renuncia de Pedro Parente a la presidencia de Petrobras. Esa era una de las principales reivindicaciones de la categoría, que realizó paralizaciones y protestas esta semana en diversas ciudades brasileñas.

En un comunicado divulgado a la prensa la mañana de este viernes, la empresa informó la salida del ejecutivo. “Petrobras informa que, la mañana de hoy, el señor Pedro Parente renunció al cargo de presidente de la empresa. El nombramiento de un gerente interino será examinado por el Consejo de Administración de Petrobras a lo largo del día de hoy. La composición de los demás miembros de la dirección ejecutiva de la compañía no sufrirá ninguna alteración. Los hechos considerados relevantes serán comunicados al mercado rápidamente”,señaló el texto oficial de la empresa.

Para la directora de la FUP, Cibele Vieira, no basta con cambiar el nombre de quien preside la compañía. Es preciso un cambio sustancial en la política de gestión de la estatal. “Consideramos esto una gran victoria de las movilizaciones, de la huelga de alerta. Ahora, no sirve de nada nada que venga otro y continúe haciendo las mismas cosas. Lo que queremos es alguien que vuelva a pensar a la Petrobras para el pueblo brasileño. No sirve poner a otra persona y mantener precios vinculados a los precios internacionales”, indicó Vieira.

Apuntó la dirigenta de los petroleros, que otra gran victoria del movimiento huelguista fue la ampliación del debate con toda la sociedad, que sufre con la política de precios de Petrobras. “Cuando comenzó la huelga de los camioneros, las personas no sabían lo que estaba pasando dentro de Petrobras. Que la empresa estaba reduciendo carga, para aumentar la importación a propósito, para conseguir vender las refinerías. Conseguimos colocar eso en agenda, debatir con el pueblo y ahora pedimos soluciones permanentes”.

Tribunal del Trabajo truncó parcialmente la huelga

Después de ser multados con US$ 533.000 (2 millones de reales) diarios por el Tribunal Superior de Trabajo (TST), los trabajadores petroleros debieron anticipar su retorno al trabajo este jueves.

“La paralización es contra el desmantelamiento de la Petrobras. Si ellos cancelan la venta de las refinerías, por ejemplo, si cambian la política de precios, podemos repensarla. No hacemos paralizaciones porque nos gusta, sino con un objetivo. Si fuera necesario, haremos huelga por tiempo indefinido”, afirmó Cibele.

Hacia el final de la tarde del viernes, el Consejo de Administración de Petrobras nombró a Ivan Monteiro, actual Director Financiero, como presidente interino de la empresa.

Reivindicaciones de los trabajadores petroleros

Los trabajadores petroleros están exigiendo la reducción del precio del diésel, de la gasolina y del gas de cocina, que han ido aumentando constantemente desde que Pedro Parente fue nombrado presidente de la empresa estatal Petrobras, en octubre de 2016.

La razón principal para los aumentos en los precios de los derivados del petróleo tiene que ver con la decisión de vincular los reajustes de los precios domésticos a los precios internacionales, lo que hizo que Petrobras sea menos competitiva, ya que tiene capacidad para refinar petróleo a un costo más barato que las empresas del extranjero.

Esta política hace que Petrobras exporte petróleo crudo e importe derivados con valor agregado. “Tenemos todo el petróleo que necesitamos. Queremos frenar el proceso de privatización de la empresa. Si avanza, los brasileños pagarán aún más por los derivados”, dijo José Maria Rangel, coordinador de la FUP.

Petrobras ya anunció su intención de vender cuatro refinerías . Desde 2016, la compañía está trabajando por debajo de su capacidad óptima para facilitar ese proceso.

“Casi el 30% de nuestra necesidad de derivados de petróleo es suministrado por compañías internacionales. Al mismo tiempo, han disminuido la producción en las refinerías “, dijo Alexandre Castilho, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de São Paulo.