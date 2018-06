El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, (2010-2015) manifestó que encontró al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) “muy preocupado por el destino de su pueblo” y el de toda América, luego de su visita a la prisión en Curitiba donde se encuentra detenido el líder del Partido de los Trabajadores, sentenciado desde abril por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.

A la salida del encuentro, el cual duró más de una hora, Mujica comentó a la prensa cómo sintió a Lula, con quien comparte una vieja amistad. “Lo encontré con buen ánimo, buen temperamento y unos kilos menos. Leyendo muchos libros y preocupado por el destino de Brasil y América Latina”, afirmó, según reseñó el diario El Observador.

Mujica recordó que cuando Lula fue presidente Brasil se comportó “como una especie de hermano mayor” de Uruguay, y “esa una de las razones que reafirman una amistad que venía desde mucho antes”.

Asimismo, expresó que su deseo es que Brasil pueda superar sus problemas. “Si Brasil anda bien, nosotros andamos bien, pero si anda mal, nosotros también”.

“Los que más me preocupa es que el pueblo brasileño pueda enfrentar su futuro, sobrellevar sus contradicciones, no perder su alegría y no caer en la confrontación”, apuntó el exmandatario uruguayo

Además, añadió que los latinoamericanos “necesitan astucia para el mundo que va a venir, porque sino en el mundo que viene no existimos, debido a que no somos ni el 10% de la economía mundial”.

Vigilia frente a Curitiba

Al llegar a la vigilia que mantienen por Lula en Curitiba, donde se encuentran movimientos sociales para exigir y expresar su apoyo a la liberación de Lula, Mujica expresó que “Lula son todos, todos los que tienen problemas en América Latina, no se olviden”.

El expresidente uruguayo fue recibido con fervor por los militantes que realizan la vigilia desde el día en que Lula fue apresado. “Estoy para darle un abrazo a un viejo amigo de lucha (…) Pero recuerden que los hombres y mujeres podemos tener preso el cuerpo, pero la causa de los hombres que luchan nunca está presa, porque camina con las piernas y los brazos de los compañeros”, agregó.

“Esta es una lucha muy larga. No empezó con ustedes, ni con nosotros, ni va a terminar con nuestra vida. Vale la pena dedicar una parte del milagro de estar vivo para servir la causa de la igualdad”, concluyó Mujica.

La Justicia brasilera declaró a Lula culpable de haber recibido un apartamento tríplex en el balneario paulista Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de gestiones que le permitieran a esa empresa obtener contratos de obra de la petrolera estatal Petrobras.