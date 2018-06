Un grupo de periodistas realizó una manifestación esta mañana frente al Palacio Nacional para repudiar el asesinato del comunicador Héctor González Antonio, ocurrido el pasado martes en Tamaulipas, pero también el de muchos otros que han sido víctimas de homicidio, desaparición y otras violaciones graves de derechos humanos.

Con pintura blanca, los manifestantes escribieron en el suelo la frase “Ustedes quieren votos. Nosotros, justicia”. Además, colocaron en las vallas metálicas que resguardan el Palacio Nacional las fotos de algunos de los periodistas asesinados y carteles con los nombres de todas las víctimas.

En la plancha del Zócalo capitalino, los periodistas leyeron un pronunciamiento en el que señalaron que el homicidio de Héctor González Antonio “nos indigna y nos enoja”, y recordaron que el del comunicador de Tamaulipas es el sexto asesinato en lo que va del año, además del número 42 en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

140 periodistas asesinados y desaparecidos desde el año 2000

“La suma ya se eleva a más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente. ¿Hasta cuándo seguirán la muerte, las amenazas, la censura? México se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, que no es otra cosa que informar lo que ocurre”, enfatizaron.

Luego de hacer un recuento de los homicidios de periodistas que han ocurrido en las semanas recientes –entre ellos los de Alicia Díaz, en Nuevo León, y Juan Carlos Huerta, en Tabasco– los manifestantes recalcaron que “vivimos en un duelo eterno: No paramos de llorar a quienes nos faltan. Cada asesinato pega distinto. Algunos reabren pesadillas o heridas en quienes hemos vivido la pérdida de un colega, conocido o amigo”.

En este contexto, lamentaron que el asesinato de González Antonio ya haya sido explicado por las autoridades como producto de un “robo o riña”, sin haber hecho antes una investigación seria, y recordaron que el gobierno es “parte fundamental en este horror”, pues 60 por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por servidores públicos.

“Las elecciones no auguran nada bueno: entre más se acercan más miedo tenemos a que los periodistas suframos más violencia. Tampoco estamos en la agenda de los candidatos. La defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a serlo. Ustedes quieren votos; nosotros queremos justicia”, puntualizaron.