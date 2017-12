Raida Cóndor y Norma Méndez, madres de dos de las víctimas de Alberto Fujimori, rechazaron el pedido de perdón efectuado por el ex dictador peruano, tras el polémico indulto otorgado por el actual mandatario de dicho país, Pedro Pablo Kuczynski.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, fue la frase lanzada por Fujimori.

La inmediata respuesta vino por parte de Norma Méndez, madre de la periodista Melissa Alfaro, quien el 10 de octumbre de 1991 murió víctima de un sobre bomba sembrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Norma Méndez rechazó el mensaje de Fujimori, en declaraciones ofrecidas para Ideele Radio. “(Fujimori) no está pidiendo perdón porque realmente él lo sienta (…) Por mi parte, yo no les creo nada, yo no les creo ni siquiera ese perdón que está pidiendo”, expresó, al tiempo de cuestionar que el ex dictador ni siquiera se haya referido directamente a los familiares de las víctimas.

Raida Cóndor, madre del universitario Armando Amaro, también escuchó con indignación las expresiones de Fujimori. “Que me diga de frente, que me reciba, que me diga: señora, le pido perdón. ¡Que me diga de frente, cara a cara!”, reclamó, al tiempo de considerar que el ex dictador jamás aceptará sus delitos.

La madre del estudiante de la Universidad La Cantuta expresó: “Todo el tiempo (Fujimori) dice que es inocente, para nosotros no es inocente. Porque los mismos Colina, yo conversé, yo fui varias veces al Penal de Castro Castro, ahí había presos que eran de Colina y me dijeron: señora Rayda, disculpe, queremos conversar con usted. Le dije: qué vas a conversar conmigo si has sido el asesino de mi hijo; pero fue una orden, una orden que teníamos que cumplirlo (respondieron)”.

Al referirse al reciente indulto otorgado por Kuczynski, Norma Méndez lo consideró ilícito. “Ha sido tramado, ha sido acordado, aunque ellos griten que no”, apuntó, tal como recoge La República.

Raida Cóndor lamentó que el presidente Kuczynski nunca haya atendido el pedido de los familiares de las víctimas para tener una entrevista y también criticó que no haya honrado su promesa de campaña de no conceder el indulto.

“El asesino está fuera, está libre, y nosotros seguimos llorando”, al tiempo de dirigirse a Alberto Fujimori con esta frase: “Yo voy a andar con la frente bien alta, a mí nadie me va a decir aquella mujer es ladrona y asesina”.