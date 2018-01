Juan Postigo participó en 6 operaciones a las que fue sometido el ex presidente Perú: Médico que integró junta que recomendó el indulto a Fujimori lo atiende desde 1997 Roger Rodríguez, ex integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, y que renunció precisamente tras el indulto otorgado al ex mandatario, declaró que "es absolutamente irregular que el doctor de un interno integre la Junta Médica Penitenciaria". "No se ha dado nunca en la Comisión de Gracias Presidenciales", manifestó.