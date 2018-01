El Partido Comunista del Perú-Patria Roja negó este lunes que exista un complot suyo con el gobierno de Corea del Norte para la ejecución de presuntos planes violentos conjuntos.

La agrupación política ofreció una rueda de prensa tras difundirse supuestos contactos telefónicos entre dirigentes de Patria Roja y el primer y tercer secretario de la Embajada de Piongyang en Perú, Pak Myong Chol y Ji Hyok (ambos expulsados a fines del año pasado por el gobierno peruano), en los que –se dijo– planeaban atentar contra familiares de funcionarios estadounidenses en Lima.

Esos presuntos contactos telefónicos con el partido se dieron a conocer luego de que la policía interviniera el teléfono de Myong Chol para investigar un supuesto acoso por parte del diplomático hacia un menor de 15 años, señala RT en español.

Rolando Breña, secretario general de la agrupación política, reconoció que sí hubo contacto, pero bajo relaciones consideradas “de amistad, de intercambio de documentos”, que incluyeron “reuniones diplomáticas o aniversarios, eventos nacionales importantes, como hacen todas las delegaciones diplomáticas”, reseñó Infobae.

Señaló que, personalmente, hace muchos años que no asiste a esas reuniones, y enfatizó que más allá de eso no hay ningún tipo de cercanía. “Tenemos conocimiento personal eventual, pero no cercanías. Una cosa es asistir a eventos, y otra es que de eso pueda deducirse una complicidad para actos delincuenciales”.

Breña instó a las autoridades a dar a conocer los audios interceptados a Myong Chol, y señaló que “si el Estado no actuó al respecto, es cómplice”.

A través de una nota de prensa, Patria Roja sostuvo que se trata de una “sucia maniobra contra el partido”.

“El objetivo es claro: de un lado, justificar la injustificada expulsión del país de todos los integrantes de la representación diplomática de la República Popular Democrática de Corea en el Perú; del otro, comprometer al Partido Comunista del Perú-Patria Roja en hechos delictuosos que justifiquen la persecución y represión de sus dirigentes e integrantes”, señala la nota.

La expulsión del embajador de Corea del Norte en Lima, Kim Hak Chol, se produjo en septiembre del año pasado, bajo el argumento de que Piongyang venía “violando reiterada y flagrantemente las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.