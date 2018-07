El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social twitter se pronunció en torno una orden de prisión preventiva contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, además de una difusión de alerta roja de Interpol, la justicia ecuatoriana alega que se encuentra implicado en el secuestro del legislador de la oposición Fernando Balda.

Maduro criticó el férreo ataque a quienes buscan desarrollar una política a favor de los pueblos de la región.

Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y @MashiRafael — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 4, 2018

La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se pronunció en apoyo al líder de la región, al destacar que el objetivo es callar la voz de los pueblos que va en contra del sistema capitalista.

Toda nuestra solidaridad con el ex pdte @MashiRafael por la persecución en su contra, expresión de la criminalización imperial de los movimientos progresistas, nacionalistas y de izquierda de la Patria Grande! No podrán jamás acallar a los pueblos! https://t.co/EZ4G6LXvkG — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) July 4, 2018

Por su parte el Jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales catalogó lo sucedido en Ecuador como un hecho que responde a los intereses de Estados Unidos.

Rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, Hno. @MashiRafael. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de #EEUU en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo Hno. Correa ¡Venceremos! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 4, 2018

¿Cuál es la situación jurídica de líderes de izquierda en la región?

Luiz Inácio Lula Da Silva

En el caso del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva la Fiscalía de San Pablo lo acusó formalmente de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento de lujo que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras

Según los fiscales, el Partido de los Trabajadores liderado por Lula recibió 2,7 millones de reales (780.000 dólares) de la empresa OAS, una de las implicadas en Petrobras

Los fiscales argumentan que el Partido de los Trabajadores y el Grupo OAS habrían acordado que la tolda recibiría el 3% del valor de los contratos que ésta firmara con Petrobras, y parte de ese pago se descontó con la entrega a Lula y a su familia de un apartamento tríplex de lujo en la ciudad de Guarujá (costa de Sao Paulo, sureste de Brasil).

Da Silva aun se encuentra preso desde el 7 de abril aunque no se ha encontrado documentación que lo vincule con el apartamento, la defensa del expresidente ha alegado que el inmueble siempre perteneció a OAS, no a Lula, y que en un primer momento él y su esposa se interesaron en comprar el inmueble (de ahí que lo visitaran) después desistieron de la idea.

En Brasil están previstos comicios presidenciales para el mes de octubre, la decisión de si Lula será o no candidato electoral depende del Tribunal Superior Electoral (TSE) y solo se conocerá después del 15 de agosto, fecha límite que tienen los partidos para registrar a sus postulantes a las elecciones.

El propósito evidente consiste en mantener a Lula preso, al menos hasta después de las elecciones de octubre próximo, e impedir que sea candidato, así lo han manifestado políticos e internacionalistas de la nación amazonica.

Cristina Fernández

La justicia acusa a la ex Presidenta por dirigir una asociación ilícita, lavar dinero y defraudar al Estado. También por encubrir el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA.

La primera causa por la que Cristina llegó a los tribunales de Comodoro Py se originó por la masiva venta de contratos, durante la segunda mitad del 2015, a precios mucho más bajos a los que se vendían en el exterior. Se vendían coberturas a $ 10,60 y en Nueva York el mismo contrato se ofrecía a $15.

La defensa de la ex Presidenta sostiene que el manejo de esta causa respondió sólo a una “persecución política”. Por ello, pidió ir a juicio “lo antes posible”, la operación económica “no es materia de un juzgamiento”, ya que responde a un política económica del Estado y por ello, se inició también una “contra denuncia”.

Otro caso

En 2013, siendo presidenta de Argentina, firmó un memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán para esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas

La Justicia argentina acusó a ocho altos exfuncionarios de Irán por su presunta participación en la planificación y ejecución del ataque.

Sin embargo, a la mandataria se le acusa de haber firmado el memorándum con la intención de encubrir a los responsables de ese ataque. El magistrado busca saber si el encubrimiento y la impunidad de los supuestos responsables iraníes fue el verdadero fin que tuvo el memorándum de entendimiento, las autoridadades también señalan que el documento perseguía un beneficio energético para la nación del extremo sur.

En este caso la exmandataria afirmo que “estaban trabajando para armar un juicio y no para llegar a la verdad de lo que pasó”

Fernández responsabiliza al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de “inventar” la causa en su contra y asegura que todo este proceso es un plan de “espionaje político y persecución a la oposición” que está “directamente vinculado” con su mandato en el Senado del país suramericano.

Por este caso la Cámara de Casación dejó firme la prisión preventiva a Cristina Férnández, protegida por los estatutos jurídicos ya que en la actualidad forma parte del senado.

“No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Son hechos que no existieron”, dijo la senadora y expresidenta de Argentina en una conferencia de prensa, sobre las acusaciones en su contra.