Los años de servicios de los periodistas que tenían entre 15 y 30 años de experiencia, algunos con premios y reconocimientos de la nación por su labor en la comunicación, no fueron suficientes para evitar que el Gobierno de Mauricio Macri despidiera de la agencia estatal de noticias Télam a más de 400 empleados.

Los empleados recibieron un memorándum el pasado mes de parte del Directorio de la Agencia donde se alegaba que la Agencia Télam había sido víctima de la irresponsabilidad y del desmanejo del gobierno de Cristina Fernández que utilizó “lo público para fines político-partidarios”.

¿Qué hay detrás del despido de los trabajadores? de acuerdo a los trabajadores de la comunicación de Télam, el Gobierno de Macri busca “consolidar la alianza estratégica con el sector más concentrado de la Industria de la comunicación“, para tener el control total y difundir lo que no perjudique a su gestión y sus alianzas con el Fondo Monetario Internacional que tanto daño a hecho a la economía del país.

La manifestación se dirigió a la sede de la Secretaria de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ubicada en Buenos Aires, responsable del cierre parcial y el despido de los trabajadores de Télam, ante una medida impuesta por el presidente de la nación, Mauricio Macri.

El sindicato de la prensa argentina en consonancia a la marcha por la reincorporación laboral señalo a través de su cuenta en Twitter expresó que “sin trabajo no hay libertad de expresión”.

“A mí me llegó la liquidación pero no la carta de despido, no toqué nada porque esa plata no es mía. Quiero mi puesto, no dinero. Entré a los 17 años, hoy tengo 50 y me corren como a un perro”, comentó Orlando Ferro, trabajador de Télam.

Sin embargo, la Agencia de Noticia ha informado mediante un comunicado que se convertirá en una “agencia moderna, confiable y multiplataforma, líder en el mercado informativo y regional con proyecto internacional”.

Hebe de Bonafini, activista por los derechos humanos y presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, ha repudiado los despidos masivos que lleva a cabo la televisara argentina Telám y ha dado un espaldarazo a los despedidos.

Los argentinos actualmente padecen de una crisis que pareciera no tener solución. Las políticas de Macri que han llevado al desplome económico inició con los despidos masivo en el 2015 y con ellos llegaron la devaluación, las altas tasas de interés contra la reactivación económica y el tarifazo del sector público que podría conllevar a la nación a un declive financiero mayor a la del año 2000.