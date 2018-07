En La Habana, el XXIV Foro de Sao Paulo sigue el curso de debates cruciales para la izquierda latinoamericana actual. En ese contexto, en la jornada del lunes hubo una importante discusión acerca de los desafíos de la comunicación y entre los ponentes del tema estuvo el reconocido periodista español radicado en Francia, Ignacio Ramonet.

Al abordar el tema de la comunicación y la situación de la izquierda en América Latina, en el Taller sobre Arte y Cultura, Ramonet opinó que “si observamos algunas de las batallas electorales este año, no hay espacio para una visión pesimista”.

Argumentó el periodista español que “el momento de más intenso enfrentamiento en una batalla comunicacional son las elecciones, es donde se juega lo esencial. La victoria comunicacional es la victoria electoral”, y recordó lo ocurrido en Venezuela y la contundente victoria de Nicolás Maduro, “aun en medio del acoso económico, mediático, diplomático”; y el triunfo más reciente de Andrés Manuel López Obrador en México, también frente a un conglomerado de medios adverso.

El caso colombiano

“En Colombia, también en circunstancia muy difícil, saliendo de una guerra de 60 años, en medio del hostigamiento de la extrema derecha conducida por Uribe y su candidato Iván Duque, el resultado importante no fue la elección de Duque, obvia en ese contexto de control absoluto, sino el del candidato izquierdista, Gustavo Petro, que pasa por primera vez a segunda vuelta y obtiene un 43% de votos, algo que nos deja prever que en las próximas elecciones la victoria de la izquierda puede ser posible. Ahí no se ganó la batalla, pero tampoco se perdió”, dijo Ramonet. “Este balance electoral, que es un balance comunicacional, no es tan pesimista”, destacó.

Lo que sigue: Brasil

“La batalla próxima que se va a librar es la de Brasil, en octubre. Por el momento, todos los sondeos indican que están dadas las condiciones para que Lula, sí pueda presentarse, pueda obtener una victoria”, argumentó.

“No se puede excluir que si Lula no se presenta, pero si se presenta un candidato de un frente amplio de izquierda, con apoyo de Lula y el Partido de los Trabajadores, es posible que ahí haya también una victoria (…) Con la victoria en México, y una probable en Brasil, muchas cosas en la región podrían cambiar”, puntualizó.