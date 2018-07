Senadores de Argentina y Chile manifiestan su repudio a la persecución que se ha emprendido gobiernos de derecha en distintos países de la región a líderes progresistas como Rafael Correa y Luiz Inacio “Lula” Da Silva.

La senadora Cristina Fernández de Kirchner aseguró, a través de su cuenta en la red social twitter, que “en América Latina se está ejecutando un plan para perseguir y proscribir a los líderes populares”.

La ex presidenta argentina catalogó como “escándalo internacional” la solicitud de detención del ex presidente de Ecuador y líder social Rafael Correa, que se suma al encarcelamiento del ex presidente y candidato presidencial de Brasil.

“Sin Estado de Derecho, democracia en riesgo”, enfatizó la dirigente política, en alusión a la solicitud que fue realizada por la Fiscalía de la Nación de Ecuador para vincular a Correa con el caso del supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

En América Latina se está ejecutando un plan para perseguir y proscribir a los líderes populares. Al escándalo internacional de la prisión de @LulaOficial se suma ahora el pedido de detención a @MashiRafael. Sin Estado de Derecho, democracia en riesgo. #Lawfare — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 5, 2018

Por su parte, el senador socialista chileno Alejandro Navarro expresó que esta es una acción forma parte de la ofensiva del gobierno de Lenín Moreno para atacar al ex mandatario del país meridional.

“Judicializar la política y montar campaña mediática son las claves de la ofensiva política con que el gobierno ataca a @MashiRafael”, expresó a través de su cuenta en la red social tuiter, recordando que ayer fue decretada prisión preventiva en Bélgica para Correa.

En este sentido, catalogó como “Alta Traición” por parte del actual mandatario ecuatoriano quien “deberá rendir cuenta a la historia” de ese país.

Judicializar la Política y montar Campaña Mediática son las claves de la ofensiva Politica con que el Gobierno ataca a @MashiRafael. Ayer ha decretado su Prision preventiva en Bélgica. Esto es Alta Traicion, por la cual Lenín Moreno deberá rendir cuenta a la historia de Ecuador. — Alejandro Navarro (@senadornavarro) July 5, 2018

Las denuncias de ambos funcionarios suramericanos se unen a las voces de otros líderes políticos y sociales de América Latina, entre los que se destacan los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Venezuela, Nicolás Maduro; quienes han manifestado su solidaridad con Lula y Rafael Correa ante esta arremetida.