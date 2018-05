La transnacional minera canadiense está exhumando cadáveres en un cementerio hondureño porque estos se interponen en su camino hacia las ganancias. El camposanto está ubicado en la ciudad de Azacualpa, 122 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

La filial hondureña de Aura Minerals, Minerales de Occidente (Minosa), exhumó 350 cuerpos de un cementerio de 200 años de antigüedad. Para intentar acallar a la comunidad la empresa ofrece intercambios monetarios. El objetivo final va mucho mas allá de eso, el desalojo entero de comunidades enteras podría estar en sus planes.

Minosa es cuestionada por aprovecharse de los más pobres en uno de los países con más excluídos en Centroamerica. La compañía acordó previamente con las autoridades realojar a 400 familias a cambio de permiso para minar ciertas áreas, como el sitio del cementerio, pero ahora solo está repartiendo dinero en efectivo.

La transnacional tiene sus ojos en la aldea como su próximo lugar para extraer oro, por lo que los residentes bien pueden tener que mudarse de todos modos. “Lo que queremos es que el cementerio no se toque”, dijo Genaro Rodríguez, un residente de Azacualpa de 60 años. Otro vecino, Floresmira López, recientemente tuvo que proteger la tumba de su padre para evitar que los mineros extraigan su cuerpo. Ella también cree que la debacle ha llevado a problemas de salud inducidos por el estrés y conflictos familiares.

Pocos controles

Los conflictos familiares están afectando a muchos miembros de la ciudad ya que la compañía minera solo requiere permiso de un miembro de la familia para exhumar un cuerpo. Sin embargo, cuando algunos parientes se oponen a la expulsión y otros no, evidentemente surgen tensiones. El diario británico The Guardian informó que un hombre de 85 años está siendo presionado para dar permiso a la compañía para exhumar a sus suegros, pero no quiere crear conflicto con sus nietos, quienes están en contra de las exhumaciones.

Sin embargo, por ahora la extracción de cadáveres del cementerio está detenida gracias a que un grupo de vecinos emprendieron acciones legales contra la minera y la nefasta práctica. Un juez interpuso una medida cautelar a la alcaldía de la localidad con la cual se ordena detener toda exhumación, según relató Víctor Fernández, abogado de los habitantes de Azacualpa.

Antecedentes

No es la primera vez que las comunidades hondureñas cuestionan las actividades de la transnacional canadiense. En 1983 el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial Minerales de Occidente S.A. (Minosa) desde 2009. La empresa se ubicó donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro.