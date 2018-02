Un total de 76 funcionarios detenidos, entre ellos 21 altos gerentes y dos ex ministros, y la emisión de otras 19 órdenes de aprehensión, fue el resultado que dejó la investigación del Ministerio Público (MP) de Venezuela referente a la trama de corrupción en la empresa petrolera estatal, Pdvsa.

La investigación que realiza el MP desde agosto de 2017 fue presentada por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En el balance, presentado por el fiscal este 21 de febrero, se detallaron los resultados de las indagaciones sobre el entramado de corrupción en la industria petrolera, que tenía como objetivo el desfalco de la nación y la afectación de la operatividad de Pdvsa, por medio de contratos fantasmas, sabotaje a la producción de crudo y blanqueo de capitales.

“Estas acciones pretendían incluso revertir el proceso de nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco que emprendió en 2007 el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez”, denunció el fiscal venezolano.

Entre los aprehendidos se encuentran el ex ministro Eulogio del Pino; el ex presidente de Pdvsa, Nelson Martínez; el ex director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León; el presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, Orlando Chacín, y el presidente de Bariven, Francisco Jiménez.

De acuerdo a la investigación, se encontró al ex ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, como el principal responsable de una organización delictiva que perpetró desfalcos por contratos con sobreprecio en la principal industria del país.

“Esta organización delictiva de carácter internacional aplicó diversos métodos para movilizar fondos, que incluyeron contratos falsos y sobrefacturación contra instituciones públicas como Pdvsa. Sólo entre 2011 y 2012 se blanquearon 1.348 millones de euros en la Banca Privada de Andorra”, reveló el fiscal Saab.

Telesur