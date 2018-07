El argentino Cristian Gabriel Álvarez Congui, más conocido por su nombre artístico Pity Álvarez, es un cantante, compositor y músico de rock quien ha confesado haber matado a un vecino, al entregarse en la comisaría 52, confesó ante las cámaras de televisión el delito, ejecutado en el barrio Samoré de Villa Lugano “Sí, lo maté yo”, reconoció.

Álvarez llegó a la comisaría de la entidad donde se suscitó el hecho, luego de estar más de 24 horas prófugo. “Estuve en casa de unos amigos”, contó luego de bajar de un auto junto a su abogado.

A los medios de comunicación apostados en la entidad les confesó ser el asesino de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, quien recibió cuatro tiros. “No éramos amigos, nada que ver”, dijo el músico.

“Yo disparé, sino me iba a matar él. Cualquiera en mi barrio haría lo mismo”, “No vengo a declarar, vengo a contar lo que pasó. Lo maté porque si no me iba a matar él, creo que soy inocente”

Igualmente negó que el conflicto se haya generado por droga

Ha sido acusado de violencia sexual y hace dos meses sus fanáticos prendieron fuego al escenario donde debía dar un concierto después que nunca apareciera

Cabe destacar, que estas declaraciones no tienen ningún valor legal porque fueron hechas ante periodistas y no ante las autoridades judiciales, pero podrían ser parte de la estrategia de su defensa, para afirmar que lo hizo en legítima defensa, difundió Tkm

Una vida llena de controversia