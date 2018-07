El Calentamiento Global y la contaminación atmosférica podrían tener literalmente un respiro. Así lo piensa un grupo de investigadores internacionales, que estudian un método que aprovecha el CO2 para producir un combustible gaseoso de origen “no fósil”.

La investigación tomó cerca de un año y en ella participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y del Núcleo Milenio Multimat.

“Nuestro trabajo busca aprovechar el CO2 emitido hacia la atmósfera y con él producir metano, que puede ser reutilizado como gas natural sintético. Nuestros datos nos confirman que con este método podemos producir 5 veces más combustible que antes”, explica el doctor Francisco Gracia, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la FCFM, en un comunicado de Núcleo Milenio Multimat.

Para lograr los resultados que ahora están publicados en la revista Applied Catalysis B: Environmental, los científicos utilizaron sistemas de reacción del Laboratorio de Catálisis y Energía y equipos de caracterización de materiales de la FCFM, tales como un espectroscopio de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y un Microscopio Electrónico de Transmisión de Alta Resolución (HR-TEM).

Ahora el equipo planea desarrollar un sistema catalítico que opere a través de un dispositivo compacto, susceptible de ser instalado en chimeneas de calderas o centrales termoeléctricas, como cuenta el doctor Gracia. Así lograrán consolidar los resultados de su investigación en aplicaciones prácticas.

Gracia, que también es subdirector del Núcleo Milenio Multimat y encargado de buscar alternativas de uso de CO2 en la FCFM de la U. de Chile, trabajó junto a un grupo interdisciplinario de investigadores provenientes del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia, el Instituto de Catálisis y Petróleo Química en España, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La publicación en Applied Catalysis B: Environmental se titula CO2 methanation over nickel-ZrO2 catalyst supported on carbon nanotubes: A comparison between two impregnation strategies (Metanación de CO2 sobre níquel-ZrO2 soportado catalíticamente en nanotubos de carbono) y se puede revisar a través del sitio Science Direct.

