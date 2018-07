La sequía y las temperaturas en aumento en Guatemala, es uno de los motivos que genera la migración de ciudadanos de ese país, especialmente hacia Estados Unidos, así aseveró Lauren Markham , en un artículo publicado en The New York Times.

En una población mayoritariamente campesina los problemas climáticos hacen “más difícil para la gente ganar lo suficiente para vivir o incluso sobrevivir” dijo Markham , basado en una experiencia de la aldea de Jumaytepeque, en la región del Corredor Seco de América Central, dedicados al cultivo de café.

“La mayor parte de los ingresos de la comunidad provenían del grano, pero las ganancias se han diezmado debido a una plaga conocida como roya del cafeto. Las plagas como esta no son causadas necesariamente por el cambio climático, pero este sí las exacerba, y la roya ahora está infectando plantas en altitudes cada vez mayores conforme las zonas más elevadas se han vuelto más cálidas. Lo que es peor, el estrés provocado por la sequía ha hecho que esas plantas sean más vulnerables a la plaga” argumenta el articulista.

El café es muy sensible a variaciones pequeñas de temperatura, afirmó José Sette, director ejecutivo de la Organización Mundial del Café.”La cantidad de tierra para el cultivo de café puede reducirse a la mitad en 2050 por el aumento de la temperatura, que, además, impulsa el crecimiento de plagas y enfermedades en la planta”, dijo.

Cifras de organismos que trabajan el tema de los desplazamientos calculas que más de 68 millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a huir de sus hogares, a menudo debido a la guerra, a la pobreza o a la persecución política.

“Conforme nuestro mundo se calienta y los niveles del océano se elevan, se pronostica que el problema de la migración forzada por todo el mundo se volverá mucho peor. Al negarse a tomar en serio el cambio climático o la responsabilidad por nuestro planeta, el gobierno de Donald Trump alienta las condiciones que aumentarán las migraciones no autorizadas a Estados Unidos y a cualquier otra parte”, sentenció Markham.

La articulista autora de un libro sobre la migración de jóvenes desde El Salvador, The Far Away Brothers, advierte que muchas cosas exacerban los efectos de la sequía en América Central, incluyendo la deforestación extendida y la sobreexplotación de los campesinos de sus propias tierras.

“Si el presidente Trump de verdad quiere frenar la migración ilegal a Estados Unidos a la larga, más le vale tomarse en serio el cambio climático(…) debe, trabajar responsablemente para tratar de frenar la migración internacional abordando los desafíos de un planeta que se calienta”, concluyó.