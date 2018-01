La administración de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, anunció este martes que debido al descenso de los niveles del agua en represa, el llamado Día Cero –cuando el suministro del líquido a los ciudadanos será cortado– ha sido adelantado para el 12 de abril de 2018, informa el sitio oficial de gobierno de la ciudad.

Si los ciudadanos persisten en los actules niveles de consumo per cápita, la ciudad se convertirá en la mayor metrópolis del mundo en quedar sin agua, destaca RT en español.

Los residentes de Ciudad del Cabo enfrentan ya restricciones estrictas para disponer de agua. L

a administración citadina ha pedido a todos los habitantes que no gasten más de 50 litros por persona. Nuevas restricciones entrarán en vigor desde el 1 de febrero, anunció la alcalde de la ciudad, Patricia de Lille.

“Hemos llegado al punto de no retorno”, aseguró, tras reprochar que la mayoría de los residentes ha ignorado toda advertencia.

En caso de llegar al nivel crítico de falta de agua, se organizarán unos 200 puntos de distribución para sus cerca de cuatro millones de habitantes. Las autoridades prometieron información adicional para la semana próxima.

A su vez, la administración de la ciudad está realizando una campaña en redes sociales para postergar el Día Cero. También ha reducido la presión del agua para restringir su consumo.

