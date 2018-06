La misión enviada el pasado 18 de mayo por la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) para estudiar la estructura de la represa Hidroituango en Medellín, Colombia, presentó un informe donde advierte un posible colapso, ya que “existen fallas estructurales tanto subterráneas como superficiales en la presa y el vertedero de la central hidroeléctrica”.

El informe de 53 páginas denuncia que el diseño de relleno prioritario utilizado en la construcción de la presa en el proyecto de Hidroituango no cumple con las prácticas estándar, ya que “en el nivel 385 metros de la capa de arcilla se excede el límite recomendado, teniendo como factor principal un riesgo de una fractura hidráulica de dicha capa que genere una gran avalancha”.

El documento publicado por BLU Radio y Noticias Caracol, atribuido al grupo de expertos internacionales que participaron en el estudio, alerta sobre “los riesgos de que la presa se fracture debido a la presión del agua y a las filtraciones originadas en la falta de impermeabilización de la estructura”.

“El manejo de la emergencia se caracteriza por reacciones a situaciones puntuales y no por una visión global de la emergencia, que no se anticipa a situaciones de emergencia, que la información no es clara y que el plan de emergencia no es adecuado” advierte el informe.

Entre las recomendaciones se encuentran “reforzar significativamente, mediante la construcción de una pantalla impermeable e instalar un equipo de monitoreo permanente tanto como sea posible en el relleno y el macizo rocoso”.

Preocupaciones económicas

Las repercusiones por las fallas que ha presentado la construcción de la represa de Hidroituango van desde convertirse en la peor tragedia del país desde el punto de vista humanitario y ambiental, hasta una debacle económica que costaría unos 9 billones de pesos (más de 3 billones de dólares) al Estado colombiano.

El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, explicó que el impacto económico de la crisis de Hidroituango será alto para el país y repercutirá principalmente en el aumento del servicio de energía eléctrica.

“Que el Congreso tome cartas en el asunto, de todas las herramientas legislativas que se tienen que disponer, estamos hablando del 17% de la energía hidroeléctrica del país, que indiscutiblemente va a alzar las tarifas y afectara el sistema”, dijo el congresista.