El derrame petrolero, sucedido en el mes marzo en el departamento de Santander, y la emergencia en Hidroituango, en el departamento de Antioquia, suscitada en abril y todo el mes de mayo de este año, constituyen dos de las principales demostraciones de una gestión de gobierno de Juan Manuel Santos con una pésima capacidad de acción cuando de afectación ambiental se trata.

En el caso del derrame petrolero, más de 25 familias fueron evacuadas y cientos de campesinos y pescadores fueron afectados, ya que en la época más productiva no pudieron desarrollar sus actividades.

En ese momento, Mauricio Dávila Moreno, secretario de medio ambiente de la alcaldía de Barrancabermeja, expresó que hubo una gran afectación a las quebradas Caño Muerto, La Lizama y el río Sogamoso, y una alteración a todo el ecosistema que con seguridad costará muchos años recuperar.

En Hidroituango, por el destaponamiento de uno de los túneles, fueron afectadas más de 8 mil personas, algunas de las cuales salieron desde mediados del mes de mayo de sus casas, y aún no han podido regresar por miedo a ser arrastrados por las aguas del río Cauca.

La mancha negra

Pescadores de Puerto Wilches, Puente Sogamoso y Buena Vista fueron afectados por la situación, todos ubicados en el corregimiento la Fortuna y la Meseta San Rafael en la zona rural de Barrancabermeja. El área impactada por el derrame es una zona de producción pesquera, de desove, que alimenta a los ríos Sogamoso y al río Magdalena. “Nuestros ecosistemas y la producción piscícola están seriamente afectados”, afirmó el Secretario de Medio Ambiente.

Diferentes especies sufrieron los embates de esta emergencia ambiental que ocasionó ríos contaminados con gruesas capas de petróleo, 10 kilómetros de una mancha, miles de peces muertos, cientos de animales afectados y trazas de petróleo que saltaban a la vista en las playas y zonas de pesca del río Sogamoso.

Las especies en la zona de Hidroituango

El diario El Espectador publicó fragmentos de las conclusiones de un artículo científico publicado a principios del mes de mayo en Hydrology Earth Systems Sciences por investigadores colombianos, estadounidenses y holandeses, titulado Basin-scale impacts of hydropower development on the Mompós Depression wetlands, Colombia.

“Es necesario hacer la planificación teniendo en cuenta el impacto acumulado de todos los proyectos en toda la cuenca, y no proyecto por proyecto”, explica uno de sus autores, Héctor Angarita, investigador del Instituto de Ambiente de Estocolmo.

Esta investigación que se realizó por un lapso de 4 años arrojó que un impacto evidente es la afectación sobre las especies de peces migratorios, por encontrar barreras cuando nadan aguas arriba para cumplir parte de sus ciclos de vida.

“Los muros de las represas de las hidroeléctricas no solo tienen efectos en contención del flujo de agua, sino que también atrapan y acumulan los sedimentos que deberían llegar aguas abajo para aportar nutrientes al río y a las planicies de inundación”, explica el ecólogo Javier Maldonado, de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. En consecuencia, disminuyen los peces… y la pesca. Entre otros impactos que genera la ausencia de sedimentos en los ecosistemas aguas abajo, se incluye la transformación del paisaje y hábitats de los ríos a lo largo del tiempo.

En conclusión

Ambas “calamidades” demuestran la debilidad de una gestión pública del Ejecutivo colombiano que debe tomar mejores decisiones y considerar al mismo tiempo los riesgos ambientales, sociales y laborales en los inicios de la planificación, no solo en proyectos de energía eléctrica, sino también en los petroleros. Deben estudiar con detenimiento todo lo que va unido en sí al proyecto considerándolo con alcance macro para poder prevenir y proteger de manera temprana el impacto al medio ambiente y en la población de las zonas aledañas .