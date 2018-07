Este martes,un estudio publicó que unas 42 subpoblaciones de los siete mamíferos marinos que viven en el océano Ártico estarán expuestas en el otoño al tráfico de embarcaciones en las nuevas rutas marítimas de la región, indicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El medio sacó a luz los argumentos de investigadores de las estadounidenses de las universidades de Washington y Alaska Fairbanks, quienes tomaron en cuenta los impactos potenciales e identificaron cuál especie será más sensible.

El mamífero más sensible

En el análisis se detectó que los mamíferos más vulnerables son los narvales o ballenas con colmillos, animales que migran a través del Paso del Noroeste hacia y desde sus hábitats de verano.

Los científicos indican que estos animales son frágiles a los movimientos de los barcos ya que se adhieren a áreas realmente específicas, viven en solo una cuarta parte del Ártico, y están justo en el medio de las rutas de navegación.

Además las ballenas beluga y las de Groenlandia, así como las morsas son también vulnerables, estas últimas porque viven en poblaciones relativamente pequeñas y a lo largo de las vías de navegación.

Mamíferos menos sensibles

Las focas anilladas y las barbudas son menos frágiles porque conviven en grandes poblaciones ampliamente distribuidas por la zona.

La contaminación sonora en el mar

Otro de los embates a los mamíferos marinos será la contaminación sonora ya que estos animales son muy miedosos y sensibles a cualquier tipo de perturbación, subrayó Donna Hauser, autora principal del trabajo.

Los puntos apretados de la ruta de barcos



En la ruta de los barcos existen dos ‘puntos apretados’ -pasillos angostos donde es más probable que los barcos y los animales se crucen-, siendo uno el Estrecho de Bering que separa Estados Unidos y Rusia, y el otro Lancaster Sound en el territorio norteño canadiense de Nunavut.

Las especies migratorias y sus rutas

Hauser señaló que los estrechos puntos obligatorios son utilizados por las especies migratorias para entrar y salir del Ártico, pero también son necesarios para los buques que utilizan dichas rutas.