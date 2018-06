Como “un recurso desesperado que busca torcer la voluntad del Congreso y de la mayoría del país” calificó Greenpeace de decisión de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), que decidió acudir al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de frenar la prohibición de distribución de bolsas plásticas en el comercio, iniciativa aprobada y despachada recientemente por el Congreso.

“Nos parece lamentable que los productores de plástico quieran legislar a través del Tribunal Constitucional. El Congreso fue muy claro en su apoyo transversal a la iniciativa que busca prohibir que las bolsas plásticas sigan inundando los mares de Chile y nuestro medio ambiente. El país ha dado un paso fundamental en su protección medioambiental y no puede permitir un retroceso en esta materia. Prohibir las bolsas plásticas no es un ‘capricho’ como ellos han dicho, sino la respuesta a la gran batalla medioambiental que hoy enfrenta no solo nuestro país, sino que el mundo”, señaló Soledad Acuña, vocera de la campaña antiplásticos de Greenpeace.

Para la ONG, que los productores de plástico destaquen lo “legítimo” de su actividad es un mal argumento. “Que una actividad comercial sea lícita hoy no quiere decir que, en función de un bien común, pueda en algún momento perder esa calidad. Lamentamos que los industriales del plástico, lejos de ir a la vanguardia y ser osados en sus propuestas, muestren un rostro tan poco amigable con nuestro patrimonio medioambiental. Pero se trata de una voz solitaria”, dijo Soledad Acuña.

Por último, Greenpeace aclaró que la prohibición de bolsas plásticas debe entenderse solo como el primer paso dentro de un plan de acción más decidido y amplio que debe incorporar en un futuro cercano restricciones a otro tipo de plásticos, como botellas desechables y utensilios de un solo uso.

Comunicaciones Greenpeace