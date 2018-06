En el Parque Nacional Virunga, localizado en la República Democrática del Congo, la población del gorila de montaña, una especie en peligro crítico de extinción, ha ascendido a 1.004 ejemplares, cifra que representa un aumentó de 25% en comparación al año 2010.

Este parque es uno de los que tiene mayor diversidad en el continente africano y en él se alberga la población más grande de gorilas de montaña que existe en el mundo.

A través de su cuenta en Twitter, el Parque informó que están “encantados de compartir que la población de gorilas de montaña ha superado los 1000! Noticias increíbles para la conservación y maravillosas y muy necesarias para Virunga, hogar de más de un tercio de los gorilas de montaña en peligro de extinción del mundo”.

En tanto, “esto representa una de las raras historias de éxito en conservación”, expresó en un comunicado Martha Robbins, investigadora científica del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

“Este aumento ejemplifica los esfuerzos dedicados de los gobiernos de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo para conservar estos grandes simios en peligro de extinción y, en particular, el arduo trabajo del personal del parque en el terreno. Este aumento dramático también muestra que la conservación extrema y los esfuerzos mancomunados -que incluyen turismo, trabajo veterinario y proyectos comunitarios- pueden tener un impacto positivo en uno de nuestros parientes vivos más cercanos”.

Para los gorilas de la montaña, clasificados en la categoría “en peligro crítico” según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sus principales amenazas son la caza furtiva, la pérdida de hábitat, los contagios de enfermedades humanas y la guerra.

Delighted to share that the mountain gorilla population has surpassed 1000! Incredible news for conservation and much needed wonderful news for Virunga, home to over a third of the worlds endangered mountain gorillas. pic.twitter.com/rAlCy7oZBo

— Virunga NationalPark (@gorillacd) May 31, 2018