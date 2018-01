Mark Zuckerberg y su compañía Facebook, han decidido dar un giro que está trayendo una baja mundial en las visitas de los medios de comunicación, desde hace ya varios meses. Pero esta medida solo se hizo oficial el día de ayer: Facebook decide priorizar los contenidos de las personas y le resta importancia a los contenidos de medios y marcas.

Según Bloomberg al cierre de la jornada Facebook perdió US$2.900 millones este viernes, tras el anuncio de una decisión que comenzaron probando en silencio en países como Guatemala y Bolivia , situación de la que alertó el periódico inglés, The Guardian.

Como la medida aún no era pública ésta no trajo coletazos a Facebook, pero desde que se dio a conocer las acciones han caído unos 8.40 dólares y se presupone la baja continúe, pues quienes fueron socios estratégicos para el desarrollo de Facebook en el mundo, fueron justamente los medios de comunicación quienes hoy no están contentos con el cambio, sobre todo por la forma en que se llevó a cabo.

Zuckerberg dijo que “Recibimos comentarios por parte de miembros de la comunidad de que el contenido público –posts de empresas, marcas y medios de comunicación- está desplazando los momentos personales que nos permiten conectarnos entre nosotros“, y esta sería una de las razones del cambio.

Pero analistas dicen que lo que llevó a la modificación, fue la oleada de fake news que comenzaron a circular en la red, el exceso de clickbait, por parte de algunos medios que buscaban conseguir tráfico para sus web y por tanto sacaban al usuario de la Red Social más popular.

A lo anterior se suma la injerencia que estaban logrando medios de comunicación poderosos como RT (Rusia), mediante Facebook para llevar contenidos a la audiencia norteamericana y que han sido calificados como intromisión en en asuntos nacionales.

Pero nadie puso freno a la expansión de CNN u otros gigantes mediáticos por el mundo. ¿Será que estamos ante una nueva y disimulada forma de censura?

Otro de los temas que habría llevado a Zuckerberg a tomar la decisión, hecho relacionado a las Fake News, y que se comenta hoy en los medios, guarda relación con presiones del Presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, quien mediante su Twitter declaró tiempo atrás, que Facebook era una empresa anti Trump, lo que Zuckerberg desminintió en su oportunidad.

Otro hecho al que se debe poner atención es la baja aceptación que ha tenido por parte de los medios masivos el producto de Facebook , Instant Articles, que mejorando la experiencia del usuario en cuanto a carga de las noticias en dispositivos móviles, finalmente dejaba el tráfico atrapado dentro de Facebook y la monetización que lograban los medios, no pudo ser igualada a lo que conseguían en sus propios sitios web.

“Los medios se fueron retirando de Instant Articles y Facebook hoy les da una lección de quién es el jefe”, dice el fundador de El Ciudadano, Bruno Sommer.

Consultado Sommer, sobre el cambio de Zuckerberg y compañía , señaló ” Es su empresa y el puede hacer lo que quiera, pues es un servicio “gratuito”, pero creo que se ha equivocado rotundamente. Su equipo debió hacer antes un distinción entre los medios que solo buscan generar clicks, versus quienes realmente contribuyen a la comunidad llevando informaciones que son de importancia para la sociedad. Me parece, a su vez, que es discutible no mostrar a las personas, lo que ellas mismas están queriendo ver, Facebook somos [email protected], es una Red Social, no nuestro papá”, dijo.

Además agregó que “Se debió dar un debate con quienes seríamos afectados y no proceder de manera unilateral, ni menos de espalda a quienes somos un actor clave en la sociedad de la información, los medios. Enterarse cuando los hechos son consumados y comenzar a cambiar tus estrategias recién entonces, es complicado”.

Sommer fue enfático y dijo “Creo que Zuckerberg y su equipo deben hacer un mea culpa, somos humanos y por tanto falibles. Nosotros en El Ciudadano también nos hemos equivocado y estamos trabajando para enmendar lo mal hecho y mejorar nuestros contenidos. Yo también quiero que Facebook mejore, que las personas accedan a más diversidad y calidad de contenidos, que no desperdicien su tiempo como ha dicho Mark, pero no me parece que esta sea la forma adecuada de proceder. Si nos entendemos como una Sociedad de Redes, debemos ser respetuosos de su naturaleza y no alterarla, menos de manera inconsulta. Si hay quienes son nodos, o super nodos de información y se han ganado esa posición con trabajo y esfuerzo, creo que deben ser respetados. La gente que sigue El Ciudadano y le gusta, es porque voluntariamente así lo decidió y estaba contenta de recibir nuestras notas, quien no le gustaba quitaba la suscripción, dejaba de seguirnos. Pero ojo, ahora esto no lo decidieron las personas, lo decidió unilateralmente Facebook y eso es lo cuestionable”.

Finalmente nuestro fundador señaló “Si lo que importa es que la gente acceda a mejor contenido, el filtro debió ser en base a valoración de la misma comunidad y así detectar y mostrar lo mejor antes de una implementación de este tipo. Espero su algortimo se haga más inteligente y sepa realmente distinguir, confío en que será así pues tienen equipos y talentos profesionales suficientes. Pero si lo que se busca de fondo es que la gente no sea un espectador pasivo que pierde su vida en la Facebook como un mero consumidor de contenidos, si lo que se pretende es que interactúe más, que la persona sea protagonista activa de la Red Social, lo que hay que hacer es educar para que los usuarios sean creadores de contenidos, pero no cambiar un algortimo. Es éste el modo de disputar la hegemonía de los medios y de humanizar una Red Social” , concluyó el fundador de El Ciudadano.