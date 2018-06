Una camioneta de reparto colisionó este martes contra la fachada de la sede del diario holandés “De Telegraaf” en Ámsterdam en un acto que el periódico y la policía consideran un ataque deliberado y que no ha dejado víctimas, informó el rotativo.

El suceso se produjo a las 04.00 de la madrugada hora local (02.00 horas GMT) cuando un vehículo arremetió a gran velocidad contra la fachada acristalada del edificio y posteriormente se incendió.

Van crashes into the headquarters of De Telegraaf newspaper in Amsterdam in what appears to be a deliberate act, police say. Suspect not in custody. No injuries. pic.twitter.com/F4uCdMvhuR

