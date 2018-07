Aunque difícilmente la gente desconoce la propuesta de los candidatos a elegir, todos comentan las sugerencias pocas alegóricas del postulante independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” de “mocharle (cortarle) la mano al que robe”; lo cual el mensaje se llevó en un vídeo a la población que se comunica mediante lenguaje de signos.

Aunque no lo crea este vídeo para sordos se hizo viral de mochar la mano; pese a que no fue aceptada por los internautas la opción de crear el “Facebook Bronco Investigation” (FBI), ya que la cuenta no logró ser tan conocida.

La música con representación indígena también entró en el terreno de las campañas y se posicionó como una de las favoritas, cuando el Movimiento Ciudadano que apoya al conservador Ricardo Anaya, usó la voz de un infante de la etnia huichol para convocar a votar por López Obrador con la frase “ya sabes quién“. Este mensaje que forma parte del guión de la película de Harry Potter para nombrar al malo de la trama, sirvió de herramienta para promover al representante de la izquierda mexicana como la mejor opción en la nación azteca.