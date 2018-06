El huracán “Aletta”, el primero de la temporada de ciclones, se intensificó en el Pacífico y subió a categoría 4, aunque no representa un peligro para México por su lejanía de las costas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN.

El huracán tiene vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270 kilómetros por hora. Sin embargo, se desplaza en dirección oeste a siete kilómetros por hora, por lo que se va alejando cada vez más de las costas mexicanas.

El huracán Aletta del Pacífico Oriental presentó una demostración notable de intensificación rápida durante la noche del jueves, con vientos que aumentaron 70 mph en solo 24 horas.

Jeff Masters, cofundador de la Weather Underground en 1995 y cazador aéreo de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) entre 1986-1990, se mostró sorprendido de cómo Aletta, que era simplemente una tormenta tropical con vientos de 70 mph en horas de la mañana del jueves 7 de junio, tan solo 24 horas después se había transformado en un feroz huracán de categoría 4, con vientos de 140 mph.

#GOESEast captured the eye of #HurricaneAletta this morning currently a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 140 mph. Follow the storm: https://t.co/P1F11zXUHI #Aletta pic.twitter.com/hDpA4NTNr4

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 8, 2018