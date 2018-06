En el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cerró su campaña. Según las encuestas, es el favorito para ganar la elección del próximo domingo con una ventaja considerable.

Con un recuerdo por las antiguas luchas de izquierdas, los dirigentes sociales y los intelectuales que ya fallecieron, y un resumen de las propuestas realizadas a través de su campaña, Andrés Manuel López Obrador llegó al final de su tercera campaña presidencial.

Estos fueron algunos de los principales aspectos del discurso del candidato progresista:

Las luchas históricas del pueblo mexicano

López Obrador hizo un repaso de las luchas históricas del pueblo mexicano. También resaltó a los líderes de la izquierda con quienes se formó: “Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos: campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros y defensores de derechos humanos y de otras causas”. Además, recordó la generación de líderes estudiantiles del ’68.

Entre los dirigentes se refirió a Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, Othón Salazar, Alejandro Gascón Mercado, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Salvador Nava, Manuel Clouthier, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y doña Rosario Ibarra de Piedra (luchadora contra la política de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales), a quien rindo un homenaje. “Les adelanto que el primero de julio voy a votar por ella”, anunció.

Combate a la corrupción

Subrayó uno de los ejes fundamentales de sus promesas de campaña, la lucha contra la corrupción. Dijo que la ventaja electoral que le otorgan las encuestas no sólo son producto del hartazgo por la corrupción, sino fruto de un largo camino recorrido. Con voluntarios a lo largo del país que, finalmente, le ayudaron a convencer a amplios sectores de la sociedad que hay una “mafia del poder”, una minoría que controla las instituciones y un bipartidismo neoliberal, el “PRIAN” (el PRI más el PAN).

“Hoy la gente es más consciente de la existencia de un pequeño grupo que controla las instituciones, entiende mejor de cómo domina y de su desmedida avaricia. Pienso que, hasta ahora, esta ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento”.

Respeto a los derechos civiles

López Obrador se comprometió a respetar el estado de derecho, la división de poderes y la soberanía de estados y municipios; y poner fin a las prácticas represivas, de espionaje y persecución política. También dijo que garantizará el derecho a disentir.

Fue amplio en lo que desde hace semanas viene diciendo: eliminar la práctica de corrupción electoral y procurar la instauración de una democracia plena que penalice de manera grave los delitos electorales. Aseguró que apenas asuma la Presidencia enviará una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de que el presidente pueda ser juzgado por corrupción, además de someterse al tercer año a un esquema de revocación de mandato.

Fin a privilegios

“El nuevo presidente de México contará con autoridad moral y política para pedir a todos un recto proceder y llamará a poner por delante la honestidad como forma de vida y como modo de gobierno. Con esta determinación llevada a la práctica se moralizará al país, mejorará la imagen de México en el extranjero y vamos a ahorrar lo mucho que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencias”, explicó el abanderado de Juntos Haremos Historia. En ese contexto afirmó que nadie gozará de privilegios ni de impunidad, incluyendo amigos y familiares.

El candidato se refirió además a la política de austeridad que implementará en su gobierno delineando diversas acciones, que además de la reducción salarial de altos funcionarios que ya ha comprometido, implicará un adelgazamiento de la alta burocracia y el retiro de escoltas a quienes no formen parte del gabinete de seguridad.

No más impuestos ni gasolinazos

El candidato de Juntos Haremos Historia reiteró que no aumentará impuestos y que no habrá gasolinazos (aumentos de gasolina), además de echar abajo la reforma educativa y, en general, los diferentes temas que han ocupado su agenda proselitista.

Habló también de lo que ha descrito como una Constitución moral, aunque expuso que, sin ser un instrumento jurídico, se plantea sea un instrumento de moralidad: “Repetiremos una y mil veces que sólo siendo buenos podemos ser felices”, acotó como parte de su intención de renovación moral.

Relaciones con Estados Unidos

Con respecto a las relaciones con Estados Unidos, López Obrador propuso un acuerdo de cooperación. “En su momento le propondremos al presidente Donald Trump un tratado amplio e integral con Canadá, que incluya también a los países centroamericanos, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso, enfocado no sólo al comercio sino al desarrollo regional, la creación de empleos, los salarios, la migración, la seguridad, entre otros asuntos”, señaló.

“Por geopolítica, vecindad, amistad, economía, comercio, migración y cultura estamos obligados a entendernos y a caminar juntos. No le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos porque no queremos que nadie ofenda al pueblo y a la nación mexicana. México es un país libre y soberano, nunca será piñata de ningún gobierno extranjero”.

A votar

Finalmente, el candidato presidencial llamó a votar y a no descuidar las casillas el domingo próximo, como ha venido insistiendo en la última semana. “Vamos a ganar, pero nuestro triunfo debe ser contundente. Será un hecho histórico. Se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos.

“Va a perder el partido conservador, pero no habrá represalias. Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura”, concluyó.

Evento cultural y musical

El discurso de cierre de campaña de López Obrador estuvo precedido de un acto musical que hizo bailar a los presentes en el estadio Azteca. Allí destacó la participación de la popular cantante mexicana Belinda, acá les dejamos el video: