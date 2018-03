Los Cabos, en México, encabeza la lista de las ciudades más violentas del mundo en 2017, según un estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. de México.

Se destaca que con una tasa de 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes, esta urbe entró por primera vez en el ‘ranking’ anual.

El ‘top 10’ de las ciudades con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, según esa ONG, se ubica por completo en la región latinoamericana, y la mitad de ellas son mexicanas.

El estudio observa que “la abrumadora mayoría” de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica: 42 en total. En el ‘ranking’ también entraron ciudades de EE.UU. (San Luis, Baltimore, Nueva Orleans y Detroit), Sudáfrica (Ciudad del Cabo, Durban y el Municipio Metropolitano de Nelson Mandela Bay) y Jamaica (Kingston).

Al considerar las tendencias generales, la investigación apunta a la disminución de las tasas de homicidios en Honduras y el crecimiento, por otra parte, de la violencia en las ciudades mexicanas.

¿En qué se basa el estudio?

El ‘ranking’ de la ONG mexicana se centra solo en ciudades que cuentan con más de 300.000 habitantes y no incluye las de aquellos países donde tienen lugar conflictos bélicos abiertos, como Siria, Irak, Afganistán, etc.

Los datos de este estudio no coinciden con otras investigaciones previas. En el caso de algunas ciudades, como por ejemplo Caracas, el estudio se basa en datos no oficiales e incompletos, puesto que el Gobierno no ha publicado los índices de homicidios de manera sistemática, señala RT en español.

La propia investigación apunta a la “inexistencia de cifras oficiales” y especifica que sus fuentes de datos sobre Venezuela son “alternativas”, tales como medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.