La noche del pasado 21 de marzo, el candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró en un debate televisado que quiere convertirse “en uno de los mejores presidentes que ha tenido México”.

En ese encuentro que sostuvo con dos académicos y cuatro periodistas, el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que “no meteré a la cárcel” al actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, “porque no me corresponde y no hay marco legal”.

Si vence, enviará una iniciativa de ley al Congreso para reformar el Artículo 108 de la Constitución mexicana y establecer el enjuiciamiento del presidente de la nación por actos probados de corrupción.

Además, López Obrador refrendó su compromiso de reducir entre un 30 % y un 50% la violencia de su país si gana los comicios electorales mexicanos del próximo 1 de julio.

Posteriormente, López Obrador agregó que el Ejército seguirá en las calles porque la inseguridad de México “es un desastre”, indicó que revisará la Reforma Energética y confirmó que revertirá la Reforma Educativa, uno de los logros de la actual administración, señala RT en español.

Además, respetara las libertades que establece la ley respecto a la interrupción del embarazo y no se pronunció a favor ni en contra del matrimonio igualitario.

Cabe destacar que en la última encuesta publicada por el diario El Financiero, se indicó que Andrés Manuel López Obrador continúa a la cabeza en las preferencias electorales, con un 42 % de la intención del voto.

Por su parte, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, y el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se disputan el segundo lugar con un 24 % y 23 % de la votación efectiva, respectivamente.