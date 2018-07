Jacqueline L´Hoist Tapia, titula del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, informó, en rueda de prensa, que durante el primer semestre de 2018 incrementaron las quejas por discriminación en un 188 por ciento en la capital del país.

“En junio de 2017 llevamos 698 casos, al día de hoy llevamos 2 mil 808 casos, lo que refleja un incremento de mil 312 atenciones, equivalentes a un aumento de 188 por ciento”, aseguró.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación define a ésta como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona o grupo social.

El portal Diariodemexico.com reseñó declaraciones de la activista según las cuales del total de las quejas se abrieron 121 carpetas de investigación por hechos discriminatorios, de los cuales 111 corresponden a quejas y 10 a reclamos dirigidos a servidores públicos u organismos de Gobierno.

Discriminación y Educación

Patricio Solís Gutiérrez, profesor-investigador de El Colegio de México, asegura que la discriminación que se da en los ámbitos informal e institucional, de ese país ocasiona que los indígenas tengan un riesgo de 200% más alto de no continuar con sus estudios.

El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional del INEGI, publicado en junio de 2017, demostró que la discriminación es un factor que afecta gravemente las oportunidades para el desarrollo y el bienestar de las personas.

Cuestión de piel y sexo

Por ejemplo, uno de los resultados más relevantes fue que las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscura, se observa un mayor rezago educativo: 28.8% cuentan con primaria incompleta y 23% con primaria completa.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal en México, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 19 años que no tienen escolaridad es mucho mayor en el segmento de población que habla sólo habla lenguas indígenas, pues 29.4% de jóvenes hablantes de lenguas indígenas no tienen escolaridad. En cambio, sólo 0.7% de jóvenes que no hablan lenguas indígenas no tienen nivel de escolaridad.

El mismo fenómeno se repite en los jóvenes de 20 a 24 años, pues 37.6% de los jóvenes de esta edad que son hablantes de lenguas indígenas, no tienen escolaridad.

En el mundo del trabajo, las mujeres aún experimentan discriminación en México. De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, sólo 33 millones han trabajado alguna vez en su vida. Si las mujeres no pueden acceder al mundo del trabajo, sus derechos económicos resultan ser ampliamente vulnerados.

En la inmensa mayoría de casos, son las mujeres quienes absorben la mayor parte de los quehaceres domésticos no remunerados, pues 31.8 millones de mujeres declaran que sólo las mujeres realizan esas actividades en sus hogares; 2.4 millones declaran que sólo ellas se dedican al cuidado de sus enfermos; y 21.7 millones hacen solas las compras o trámites para el hogar.