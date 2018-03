El 28 de agosto del año 2016, el mundo se estremeció al enterarse de la muerte de Juan Gabriel en la ciudad de Santa Mónica, en Estados Unidos.

Tras su fallecimiento, han sido muchos los que le han rendido homenajes recordándolo con nostalgia, sin embargo, su ex representante, Joaquín Muñoz, tiene una visión distinta, pues asegura que el cantante está vivo y que fingió su muerte para alejarse de su familia.

En una conversación que sostuvo con la revista Cosmopolitan, el ex manager indicó que el ‘Divo de Juárez’ en algún momento volverá para reencontrarse con el pueblo mexicano.

De hecho, hace unos meses, Joaquín Muñoz lanzó un libro llamado ‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, el cual supuestamente contendría correos que el mismo artista le envió en el último tiempo.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo. En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer”, aseguró.

Además, el ex representante contó que Juan Gabriel decidió alejarse de su familia y de sus amigos, pues sentía que sólo estaban con él por su dinero e influencia. “De no haber hecho esto, ellos lo iban a matar de verdad”, señaló.

“Juan Gabriel va a aparecer y le pedirá perdón a su pueblo. Él les dará las verdaderas razones de porqué fingió su muerte. En mi libro también hablo de todas esas personas mentirosas que se decían amigos de Juan Gabriel”, sentenció.

Cabe señalar que en 1985, Joaquín Muñoz publicó un libro llamado ‘Juan Gabriel y yo’, en el que mostró imágenes bastante comprometedoras del cantante generando una gran polémica en México.

Recordemos que según la autopsia, el artista murió de un infarto mientras se encontraba realizando su gira ‘México es todo’.

Los dichos de Muñoz pueden ser muy cuestionables y se suman a la lista de otros artistas a los que también se les cuestionó la muerte como Elvis Presley o Michael Jackson. Sin embargo, carecen de argumentos sólidos.

