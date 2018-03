Recomienda alianza para derrotar a López Obrador Vargas Llosa admite que izquierda ganará presidenciales en México Para el escritos Andrés Manuel López Obrador encarna el populismo demagógico "Ojalá no sea así, pero yo me atrevería a pedir a rogar a los mexicanos a que no caigan en el populismo de tan tristes recuerdos en América Latina"