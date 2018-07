En Turquía, una antigua momia egipcia con dos cabezas —una de una niña y la otra de un cocodrilo— fue fotografiada por primera vez después de haber estado apartada de los ojos del público durante más de un siglo, informó en exclusiva el diario Hurriyet.

Según explicaron los expertos turcos, la momia está compuesta por los restos de una princesa del antiguo Egipto no identificada y el cuerpo y el cráneo de un cocodrilo del Nilo.

La leyenda a su alrededor cuenta que la pequeña murió atacada por uno de estos reptiles y los gobernantes de la época decidieron combinar los dos cuerpos con la creencia de que la joven heredera del faraón resucitaría convertida en cocodrilo.

