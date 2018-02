El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó este martes, vía Twitter, un comunicado en blanco, al quedarse “sin palabras” tras los ataques de ayer en Guta Oriental, cerca de Damasco, donde, según activistas, 100 personas fallecieron, veinte de ellas niños y adolescentes.

Además, seis hospitales han sido bombardeados en 48 horas en Guta y tres de ellos se encuentran fuera de servicio, según ha informado France Presse.

El documento, titulado “La guerra contra los menores en Siria, informaciones de bajas masivas entre niños en Guta Oriental”, tan solo contiene una frase del director de Unicef para Oriente Medio y Norte de África, Geert Cappelaere: “Ninguna palabra hará justicia a los menores asesinados, sus madres, padres y seres queridos”.

“Ya no tenemos las palabras para describir el sufrimiento de los niños y nuestra indignación”, se señala al principio del tuit.

“¿Los que infligen el sufrimiento todavía tienen palabras para justificar sus actos bárbaros?”, concluye la publicación del organismo.

We no longer have the words to describe children’s suffering and our outrage.

Do those inflicting the suffering still have words to justify their barbaric acts? #RunningOutOfWords#ChildrenUnderAttack #Syria pic.twitter.com/GH9V0Pgv5z

— UNICEF MENA (@UNICEFmena) February 20, 2018