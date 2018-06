El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en torno a la decisión de la empresa, Harley Davidson, de retirar la producción de algunos de sus modelos de EE. UU. producto de los aranceles impuestos por la Unión Europea a la nación norteamericana.

Harley-Davidson anunció que aumentaría su producción en el extranjero, lo que ha provocado la reacción del Jefe de Estado, Donald Trump, calificando el movimiento como una rendición a la ‘guerra comercial’. pidió “paciencia” a la industria.

“Sorprendido que de todas las compañías, Harley Davidson sea la primera en alzar la bandera blanca. Yo batallé mucho por ellos”, indicó Trump a través de la red social Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018