La aerolínea Latin American Wings (LAW) vuelve a tener problemas. 38 pasajeros se encuentran varados en República Dominicana tras no poder abordar los vuelos que los traerían a Chile entre el viernes y sábado pasado. De esta manera se repite el escándalo que vivieron los clientes de la compañía hace una semana.

Los dos vuelos fueron reprogramados para el domingo en la mañana, pero nunca se concretaron por falta de cupos.

Debido a estos motivos la empresa comunicó a los afectados que intentaría encontrar una solución. Se esperaba que durante el martes recién pasado esta situación llegara a su fin, pero tampoco ocurrió nada. Ya son cinco días que los clientes de LAW se ven envueltos en este problema, que además choca con el comienzo del año escolar y en muchos casos con fin de las vacaciones.

Radio Cooperativa publicó el caso de Patricia Cabrera, una de las afectadas por la reprogramación de los vuelos. Ella tiene una hija con Síndrome de Down, la cual necesita medicamentos. De acuerdo a su declaración, la empresa le ofreció ayuda, pero esta no se ha concretado.

“La mayoría de nosotros necesitamos llegar a Chile lo antes posible, estamos perdiendo días de trabajo, hay gente con problemas de salud como mi hija, que en este momento está sin medicamentos”, aseguró.

Agregó además que “la línea se comprometió el domingo a comprar los medicamentos, el lunes se me terminaron y hasta ahora nada. Ya es segundo día que va a estar sin medicamentos y se me va a estar descompensando, no sé qué voy a hacer si no nos dan una respuesta lo antes posible”.

La autoridad chilena en República Dominicana, el embajador Fernando Barrera, tras comunicarse con la empresa declaró lo siguiente: “Aparentemente han tenido dificultades con la operación de los vuelos en aeropuertos en la zona este del país. Entonces, ellos van a hacer todo el esfuerzo de tratar de regresar a este grupo, lo más probable es que sea el jueves que puedan sacar a los 30 y algo que están varados aquí”.

Fuente: Cooperativa