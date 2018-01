אזהרה! אם אתם לא רוצים שיהרס לכם היום, אל תלחצו פליי.אני מבטיח לכם שאתם עומדים להיות בשוק. זה 3 דקות של השפלה חסרת תקדים בחיילי צה"ל. מעולם לא ראיתי אימפוטנציה ברמה כזאת. ככה נראה צבא מסורס. בחיים לא התפללתי לראות כת של נשק בפרצוף של אדם.הלוחם והקצין יכלו לפתור את הבעיה הזאת ב 80 שקל בגז פלפל מריקושט.מי שלא מזהה אלו הבנות של משפחת תמימי מנבי סאלח.Israel Police – משטרת ישראלאנחנו דורשים לעצור את משפחת תמימי במידי על תקיפה!

