En entrevista para la cadena de televisión rusa Nóvosti, el presidente sirio, Bashar Al-Assad, indicó que las potencias occidentales y las monarquías del golfo Pérsico son los autores de la guerra que sufre su país.

Asimismo, explicó que aunque hubo intereses internos para iniciar el conflicto armado, “en realidad, las causas externas fueron la razón de la guerra, pero no estaba claro desde el principio, no lo veíamos porque el plan fue ideado fuera de Siria, en determinados países occidentales, principalmente en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido”.

No obstante, aseguró que los Estados occidentales no fueron los únicos implicados, ya que al no lograr crear las condiciones necesarias para una “revolución repentina”, sus países satélite —Turquía, Arabia Saudita y Catar— comenzaron a financiar a las fuerzas de la oposición sin que Damasco pudiera controlarlo.

Las razones de la guerra

En otro pasaje de la entrevista, Al-Assad explicó las razones por las cuáles las potencias occidentales y sus aliados iniciaron el conflicto. “Siria es parte del grupo de países que es considerado independiente: Siria, Irán, Corea del Norte y ahora Rusia; y Occidente no acepta ninguna postura independiente”, ni siquiera de Europa. “No importa si eres una superpotencia o no”, señaló el presidente sirio, quien agregó que el deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú también tiene sus raíces en esta postura de la Casa Blanca.

La segunda razón es por “la geopolítica de Siria”, cuyo control supone tener el control del resto de la región del oeste de Asia. “Cuando uno controla esta zona, podría controlar el resto del Oriente Medio”, matizó.

La importancia geopolítica de Siria explica los intentos para dominar este país desde la era de los faraones y los hititas 12 siglos antes de Cristo. “La geopolítica de Siria es muy importante y su control ha sido objetivo de las superpotencias desde entonces hasta la actualidad”, recalcó.

Así que Siria “es importante”, sin importar su tamaño. “No importa si es grande o pequeña o mayor o más pequeña, es importante”, enfatizó.