Un viernes negro se pinta nuevamente en las calles de México. Esta vez, la periodista Alicia Díaz González, de 52 años, fue asesinada a golpes en su domicilio de Monterrey, capital de Estado norteño de Nuevo León.

Su hijo Eduardo Andrés, de 20 años, declaró a los medios locales que encontró el cuerpo de su madre -al salir de su cuarto- tendido boca abajo con golpes en la cara y en la cabeza.

La reportera trabajaba para el diario El Financiero y Reforma en su sección local.

Díaz se convierte en la quinta periodista asesinada en México en lo que va de año.

Hasta el momento no hay una versión oficial del asesinato, sin embargo medios locales reseñaron que no se trata de un robo puesto que no sustrajeron objetos de valor de su vivienda.

Van 44 periodistas asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los seis años más letales para los informadores mexicanos.

.@ElFinanciero_MX condena el asesinato de la periodista Alicia Díaz González, colaboradora de esta casa editorial. Expresamos toda nuestra solidaridad y condolencias a su familia. Exigimos a las autoridades esclarecer este lamentable crimen. — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 25, 2018

Según Artículo 19 en México, la organización más importante de defensa de los derechos de los periodistas, el terror no siempre procede de los miembros del crimen organizado. Sus cifras registran que de las 1.986 agresiones a reporteros desde 2012 hasta este año 48% provenían directamente de funcionarios públicos.

Al menos 115 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México, entre quejas de impunidad hacia los criminales y demandas hacia las autoridades para que aumenten la protección a los informadores.