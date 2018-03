Sin duda Bill Gates es un referente a la hora de hablar de tecnología y nuevas tendencias. El multimillonario fundador de Microsoft ha sido uno de los últimos líderes de este mercado en referirse a los peligros que conlleva el uso y la masificación de las criptomonedas.

Durante una sesión de preguntas y respuestas AMA (Ask Me Anything, Pregunta cualquier cosa) en la web Reddit, el estadounidense reconoció la preocupación que tiene sobre la nueva tendencia de las divisas virtuales y los diversos efectos negativos que estas tienen para la sociedad.

Uno de los principales puntos que preocupa a Gates, es la falta de control de las monedas virtuales y lo difícil que se hace para las autoridades fiscalizar su uso.

“La principal característica de las criptomonedas es su anonimato, y no creo que eso sea una cosa buena”, advirtió. Por esta razón el filántropo destaca lo positivo de la intervención de las autoridades en los contracambios de dinero.

“La capacidad del gobierno para averiguar cuándo hay lavado de dinero, evasión de impuestos y financiamiento del terrorismo es algo bueno”, sentenció.

Uno de los ejemplos que dio fue la compra de fentanilo, un potente opiáceo que vivió un auge en Estados Unidos hace algunos años, justamente por su potencia y bajo costo. El consumo de esta droga sigue preocupando a las autoridades de ese país.

“Hoy día se usan para comprar fentanilo (un opiáceo 50 veces más potente que la heroína) y otras drogas. Por lo tanto, es una tecnología que ha causado muertes de una manera bastante directa”, sentenció.

Gates declaró además que no sería una buena idea invertir en este mercado, porque cree que “la ola especulativa sobre las Ofertas Iniciales de Monedas —por medio de las cuales se puede financiar el surgimiento de una criptodivisa— y las criptomonedas es demasiado arriesgada”.

Fuente: BBC