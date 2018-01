El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, manifestó su molestia respecto a las últimas declaraciones de Donald Trump y volvió a reafirmar la posición de su país de mantener el acuerdo nuclear con Irán (Plan Integral de Acción Conjunta) sin modificaciones.

Este lunes, durante una rueda de prensa, Lavrov sostuvo que el acuerdo nuclear con Irán será una prioridad para su gobierno durante 2018. Asimismo llamó al resto de los países que suscriben al acuerdo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) a atenerse a las condiciones firmadas en 2015.

El primer ministro aseguró que no están dispuestos a negociar condiciones “inaceptables para Irán y destacó que ese país ha cumplido con las condiciones estipuladas en el JCPOA (Sigla en inglés con la que se conoce el acuerdo). Agregó además que la posición del gobierno EE.UU. “da motivos para dudar de su competencia como parte en un acuerdo”

La comunidad internacional también ha criticado las palabras de Trump. Desde la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) criticaron duramente la posicion del presidente norteamericano ,destacando que el acuerdo “es la demostración de lo bien que la diplomacia puede funcionar”.

A esto se suma las palabras de las autoridades iranies que no están dispuestas a revisar el acuerdo ni modificarlo. “El Gobierno de Estados Unidos está obligado a cumplir con sus compromisos al igual de los demás miembros del JCPOA y en caso de que quiera eludir sus obligaciones debe aceptar sus consecuencias”

El viernes recién pasado Trump declaró la posición de su país respecto al acuerdo. Allí manifestó la necesidad de establecer cambios en el mismo y condicionó la posibilidad de volver a certificar el acuerdo. “En ausencia de modificaciones, Estados Unidos no volverá a suspender las sanciones para mantenerse en el acuerdo nuclear con Irán. Y si en algún momento juzgo que tal acuerdo no está al alcance, me retiraré (del acuerdo nuclear) inmediatamente”