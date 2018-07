El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, (La Generalidad de Cataluña​​​ es el sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma española de Cataluña) Quim Torra, celebraron este lunes una reunión en el Palacio de la Moncloa.

A pocos minutos del comienzo del encuentro, Sanchez expresó en su cuenta de Twitter su confianza en el “diálogo institucional” para lograr “devolver la normalidad a España”.

Arrancamos la reunión decididos a dar un paso al frente para devolver la normalidad a España, con respeto a la #Constitución y con la confianza de que el #dialogo institucional abra vías de entendimiento. pic.twitter.com/GUhvjia3iY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2018

Luego de la reunión entre el Jefe de Estado de España, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra se ha difundido que ambos dirigentes se han comprometido a reactivar las comisiones bilaterales Estado-Generalitat.

Igualmente se informó que el Gobierno central ha anunciado que retirará los recursos que presentó el exmandatario, Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes sociales catalanas.

El jefe de Estado de España a través de la red social twitter indicó la voluntad de ambas partes para normalizar las relaciones.

Una crisis política requiere de una solución política. Esta reunión es un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones. pic.twitter.com/VquAwJZCSV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2018

“Me he encontrado con un presidente abierto a escuchar y se lo he agradecido sinceramente y he calificado la reunión de sincera, este punto de sinceridad y franqueza por parte de los dos, de exponer tranquilamente proyectos tan opuestos, a mi me parece que es positivo y tenemos que remarcarlo”, afirma Torra.

Torra también puntualizó que “Hacía muchos meses, que ningún presidente tenía la oportunidad de debatir con tranquilidad con el presidente en los jardines de la Moncloa. De empatizar, de intentar entender la posición del otro. esto es cambio de etapa”

El presidente catalán añadió que su similar Pedro Sánchez reconoció que están ante un problema político.

El encuentro tenía como objetivo iniciar un proceso para mejorar las relaciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat, gravemente afectadas por la crisis política desencadenada por el proceso independentista de catalán.

Torra anunció de un próximo encuentro a celebrarse en Barcelona , sin embargo la fecha no se dio a conocer.