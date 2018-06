El Club Bilderberg se reúne nuevamente ante el silencio cómplice de muchos medios. En esta ocasión ha elegido Italia y la localidad de Torino. El encuentro se llevará a cabo entre los días 7 a 10 de junio bajo estrictas medidas de seguridad.

El Club de “mandamases” nació el año 1954 y tuvo como anfitrión al príncipe Bernardo de Holanda. Parte del financiamiento para el encuentro provino de la familia Rockefeller, entre otras millonarias, molestas y preocupadas ante el avance del socialismo y el comunismo por el mundo.

Juntaron a los banqueros más importantes, como también a Reyes, Presidentes de Países, Gerentes y dueños de grandes Corporaciones, los más altos cargos de la OTAN y servicios de inteligencia, para buscar la unión de fuerzas de los capitales del mundo anglo y europeo.

Un tema recurrente en sus reuniones es qué hacer con Rusia. Y éste año el tema vuelve a estar en el centro de su agenda cómo ha evidenciado su sitio oficial http://www.bilderbergmeetings.org

La obsesión que tienen con el país gobernado por Vladímir Putin, ahora guarda relación con la postura que ha tomado el gobernante ruso, por ejemplo para la guerra en Siria, donde junto al ejército de Irán, han ido en defensa del gobierno nacional.

Israel ha dejado ver su molestia y quieren una solución al respecto. Mientras tanto Rusia poco a poco se va viendo cercada por acuerdos de la OTAN con países limítrofes como son Estonia, Letonia, Lituania. Como aspirantes al ingreso están, Ucrania y Georgia.

Otro de los temas de preocupación y puesto como punto en la agenda 2018 tiene que ver con la llamada “Post-Verdad” concepto asociado a las FakeNews, que en el fondo no es más que desinformación.

Estados Unidos y sus aliados están muy preocupados por el tema. Tras el quiebre del relato hegemónico en las comunicaciones masivas , gracias al surgimiento de Redes Sociales de alcance global como Facebook, otros actores mediales pudieron contra informar masivamente. Pero que exista otra mirada de la historia y de los hechos, no es de interés del Club en el que han participado desde siempre, los directores de los medios de comunicación aliados de Occidente y del status quo a favor de los “amos del mundo”.

No obstante los recientes cambios de Facebook, y su recorte en el impacto de las comunicaciones de medios no alineados, iría en la dirección esperada por el Club.

Y están preocupados por el liderazgo mundial de Estados Unidos, país que ha sufrido una caída de su imagen publica quedando como un país que vive de la Guerra. Un país cuya moneda principal soporte del comercio internacional, el dólar, se ha visto amenazado frente a nuevas alianzas de capitales que no forman parte del Club y que gracias a la globalización de las comunicaciones hoy logran articularse. (Venta y pago de materias primas en otras monedas que no sea dólar)

A continuación dejamos la lista de temas que serán tratadas en esta nueva reunión como también la lista de invitados. No sin antes recordar las palabras de David Rockefeller quien dijo en 1993 dando las gracias a los editores de los principales medios de comunicación occidentales por haber guardado silencio durante casi cuarenta años: “Nos hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo, si se hiciera pública en esos años. Pero el mundo es más complicado y está listo para ir al gobierno mundial. La soberanía supranacional de la élite y los banqueros como mundo intelectual es sin duda preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Por lo tanto, estamos obligados a mantener a la prensa a oscuras sobre nuestras creencias que conforman el futuro histórico de nuestro siglo “.

Hasta el día de hoy y como informa el sitio oficial del Club Bilderberg , el acceso a la prensa no es permitido y no existe ningún tipo de acreditación para cubrir el evento. No emiten comunicado oficial ni resoluciones de sus reuniones y los invitados quedan en libertad de comentar lo ocurrido, pero con prohibición de revelar la fuente de la información.

Cabe recordar que en la última reunión del “Club” el año 2017 uno de los temas tratados fue la administración de Donald Trump, hombre que sin pertenecer al establishment ni al Club, y que causa simpatía a Putin, se convirtió en “amo y señor” de la Casa Blanca.

El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho referencia a éste tipo de grupos, que pueden incidir en el destino de países, incluido el de Estados Unidos, y sin hacer alusión directa al Club, ha acuñado el concepto de “Estado Profundo” haciendo alusión a un “gobierno de las sombras” poseedor de grandes sumas de dinero que con tal de mantener su posición es capaz de todo, incluso de infiltrar países para desatar guerras civiles y luego justificar el ingreso de tropas de la OTAN.

El Ciudadano

TEMAS A ABORDAR ENCUENTRO 2018

1-Populismo en Europa

2-El desafío de la desigualdad

3-El futuro del trabajo

4-Inteligencia artificial

5-Los Estados Unidos antes de los exámenes de mitad de período

6-Libre comercio

7-Liderazgo mundial de los Estados Unidos

8-Rusia

9-Computación cuántica

10-Arabia Saudita e Irán

11-El mundo de “pos-verdad”

12-Eventos actuales

CHAIRMAN STEERING COMMITTEE

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne



PARTICIPANTS

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer, Bilderberg Meetings

Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group

Alesina, Alberto (ITA), Nathaniel Ropes Professor of Economics, Harvard University

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore

Amorim, Paula (PRT), Chairman, Américo Amorim Group

Anglade, Dominique (CAN), Deputy Premier of Quebec; Minister of Economy, Science and Innovation

Applebaum, Anne (POL), Columnist, Washington Post; Professor of Practice, London School of Economics

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Barbizet, Patricia (FRA), President, Temaris & Associés

Barroso, José M. Durão (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission

Beerli, Christine (CHE), Former Vice-President, International Committee of the Red Cross

Berx, Cathy (BEL), Governor, Province of Antwerp

Beurden, Ben van (NLD), CEO, Royal Dutch Shell plc

Blanquer, Jean-Michel (FRA), Minister of National Education, Youth and Community Life

Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chairman, Banco Santander

Bouverot, Anne (FRA), Board Member; Former CEO, Morpho

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA

Brende, Børge (INT), President, World Economic Forum

Brennan, Eamonn (IRL), Director General, Eurocontrol

Brnabic, Ana (SRB), Prime Minister

Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace

Burwell, Sylvia M. (USA), President, American University

Caracciolo, Lucio (ITA), Editor-in-Chief, Limes

Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England

Cattaneo, Elena (ITA), Director, Laboratory of Stem Cell Biology, University of Milan

Cazeneuve, Bernard (FRA), Partner, August Debouzy; Former Prime Minister

Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, El País

Champagne, François-Philippe (CAN), Minister of International Trade

Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw at Alphabet Inc.

Colao, Vittorio (ITA), CEO, Vodafone Group

Cook, Charles (USA), Political Analyst, The Cook Political Report

Dagdeviren, Canan (TUR), Assistant Professor, MIT Media Lab

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Ecker, Andrea (AUT), Secretary General, Office Federal President of Austria

Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles

Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces

Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus SE

Fallows, James (USA), Writer and Journalist

Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Fischer, Stanley (USA), Former Vice-Chairman, Federal Reserve; Former Governor, Bank of Israel

Gilvary, Brian (GBR), Group CFO, BP plc

Goldstein, Rebecca (USA), Visiting Professor, New York University

Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV

Hajdarowicz, Greg (POL), Founder and President, Gremi International Sarl

Halberstadt, Victor (NLD), Chairman Foundation Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Hassabis, Demis (GBR), Co-Founder and CEO, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner

Helgesen, Vidar (NOR), Ambassador for the Ocean

Herlin, Antti (FIN), Chairman, KONE Corporation

Hickenlooper, John (USA), Governor of Colorado

Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC

Hodgson, Christine (GBR), Chairman, Capgemini UK plc

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Horowitz, Michael C. (USA), Professor of Political Science, University of Pennsylvania

Hwang, Tim (USA), Director, Harvard-MIT Ethics and Governance of AI Initiative

Ischinger, Wolfgang (INT), Chairman, Munich Security Conference

Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard

Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Kleinfeld, Klaus (USA), CEO, NEOM

Knot, Klaas H.W. (NLD), President, De Nederlandsche Bank

Koç, Ömer M. (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Köcher, Renate (DEU), Managing Director, Allensbach Institute for Public Opinion Research

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University

Kragic, Danica (SWE), Professor, School of Computer Science and Communication, KTH

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, KKR

Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute; President, American Friends of Bilderberg

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group

Lepomäki, Elina (FIN), MP, National Coalition Party

Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group

Makan, Divesh (USA), CEO, ICONIQ Capital

Mazzucato, Mariana (ITA), Professor in the Economics of Innovation and Public Value, University College London

Mead, Walter Russell (USA), Distinguished Fellow, Hudson Institute

Michel, Charles (BEL), Prime Minister

Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Mitsotakis, Kyriakos (GRC), President, New Democracy Party

Mota, Isabel (PRT), President, Calouste Gulbenkian Foundation

Moyo, Dambisa F. (USA), Global Economist and Author

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates

Netherlands, H.M. the King of the (NLD)

Neven, Hartmut (USA), Director of Engineering, Google Inc.

Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal

O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

O’Neill, Onora (GBR), Emeritus Honorary Professor in Philosophy, University of Cambridge

Osborne, George (GBR), Editor, London Evening Standard

Özkan, Behlül (TUR), Associate Professor in International Relations, Marmara University

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Company S.A.

Parolin, H.E. Pietro (VAT), Cardinal and Secretary of State

Patino, Bruno (FRA), Chief Content Officer, Arte France TV

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pichette, Patrick (CAN), General Partner, iNovia Capital

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.

Pring, Benjamin (USA), Co-Founder and Managing Director, Center for the Future of Work

Rankka, Maria (SWE), CEO, Stockholm Chamber of Commerce

Ratas, Jüri (EST), Prime Minister

Rendi-Wagner, Pamela (AUT), MP; Former Minister of Health

Rivera Díaz, Albert (ESP), President, Ciudadanos Party

Rossi, Salvatore (ITA), Senior Deputy Governor, Bank of Italy

Rubesa, Baiba A. (LVA), CEO, RB Rail AS

Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary

Rudd, Amber (GBR), MP; Former Secretary of State, Home Department

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sadjadpour, Karim (USA), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace

Sáenz de Santamaría, Soraya (ESP), Deputy Prime Minister

Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners

Schadlow, Nadia (USA), Former Deputy National Security Advisor for Strategy

Schneider-Ammann, Johann N. (CHE), Federal Councillor

Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University; Former Minister of Foreign Affairs, Poland

Simsek, Mehmet (TUR), Deputy Prime Minister

Skartveit, Hanne (NOR), Political Editor, Verdens Gang

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital

Topsøe, Jakob Haldor (DNK), Chairman, Haldor Topsøe Holding A/S

Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Woods, Ngaire (GBR), Dean, Blavatnik School of Government, Oxford University

Yetkin, Murat (TUR), Editor-in-chief, Hürriyet Daily News

Zeiler, Gerhard (AUT), President, Turner International