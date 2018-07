Como un héroe ha sido calificado Ekapol Chanthawong, el entrenador del equipo de fútbol juvenil, que mantuvo con vida a los 12 niños que junto a él quedaron atrapados en una cueva en Tailandia el pasado 23 de junio.

Según los oficiales de rescate, Ekapol, es un exmonje de 25 años, es “uno de los que se encuentran más débiles en el grupo”, debido a que compartió con los niños su ración de alimentos y de agua en los primeros días, reporta Washington Post.

Además, el entrenador enseñó a los pequeños a meditar para permanecer tranquilos y conservar la energía.

El medio revela que Ekapol perdió a sus padres cuando tenía 10 años y vivió en un templo casi la mitad de su vida, hasta que empezó a entrenar al recién conformado equipo Moo Pa.

A pesar de que algunos tratan de acusarlo por haber llevado a los niños a la cueva, los familiares de éstos y los amigos de Ekapol sostienen que gracias a él los menores han podido sobrevivir.

“Si él [Ekapol] no hubiera estado con ellos [los niños], ¿que le habría sucedido a mi hijo?“, dijo la madre de uno de los adolescentes atrapados en la cueva, en una entrevista concedida a un canal de televisión tailandés.

Por su parte, un viejo amigo de Ekapol, Joy Khampai, manifestó que el preparador ama a los niños “más que a sí mismo“, añadiendo que conoce a su amigo y sabe que siempre “va a sentirse culpable” por lo ocurrido.

En las redes sociales también el joven es considerado como un gran héroe.

#Ekapol #Chanthawong

Thanks for keeping 12 boys alive💕 You're superhero! please don't blame yourself!

Salute, coach!!!!!

pic.twitter.com/AKKt3iquX3

— NCT Supporter🌱 (@NCT4us) July 10, 2018