Este miércoles, el columnista Pablo Fernández Blanco, indicó que las acciones de Luis Almagro en contra Venezuela las volvió como una meta personal y que “se afina en el ataque sistemático y cotidiano” contra la nación petrolera.

“La cruzada que ha emprendido Luis Almagro (Secretario de la Organización de Estados Americanos) contra Venezuela, ya luce como un reto personal que este personaje de la seudo política se ha fijado en su agenda. La aprehensión contra la Patria de Bolívar manifestada por este oscuro agente de la Casa Blanca”, así lo señaló en un artículo de opinión publicado por la agencia local de noticias AVN.

Según Fernández “el último exabrupto en que incurre el infame secretario es crear unilateralmente una “comisión independiente” que investigue si ocurren crímenes de lesa humanidad en Venezuela (un sarcasmo llamarle así, al estar integrada por tres acérrimos detractores del proceso venezolano; uno de ellos el reconocido archienemigo de la Revolución Bolivariana, Santiago Cantón, ex secretario de la CIDH)”

Para el columnista en la OEA sacar a Maduro se ha convertido en tarea imposible. “Y ahora ratificado por el voto popular, pues menos. El intento de mezclar las competencias de la CPI con el ámbito de la OEA ya le ha causado problemas a Almagro en el seno de la misma”.

En el texto es citado al gobierno de Nicaragua en 2017, donde se le recuerda a la OEA sus funciones y se le indica no asumir atribuciones no le corresponden “queremos dejar en claro que la Organización de los Estados Americanos, no es una extensión de la Corte Penal Internacional, nadie ha erigido a este Organismo en un Tribunal de Alzada Internacional, ni ha recibido ningún mandato de los Estados Miembros de esta Organización, para este propósito ya que no es un órgano competente para este fin, ni mucho menos tiene mandato alguno de las Naciones Unidas”.

Señaló que “el camino a seguir en la cruzada almagrista exige que algún estado asuma la denuncia, lo cual suena sencillo si uno mira hacia el “Grupo de Lima“, pero que en los entre telones de la geo política pudiera tener efectos no deseados por ninguno de esos gobiernos conspicuos a Washington, ya que generarían un peligroso precedente de cara a futuro”.

Por lo que Fernández añadió que “los casos de control de la violencia política opositora ocurrida en Venezuela en 2017 (que son materia del infamante informe de la triada contratada por Almagro) no distan en nada de lo que pudiese reflejarse como situaciones similares o peores que se han presentado y siguen ocurriendo en los últimos años en otros países de la región, con saldos lamentables”.

El periodista señaló que hay “sobrados elementos de prueba y convicción que echan por tierra el informe Almagro”, como lo son “La construcción del falso positivo contra el Presidente Maduro, el vicepresidente El Aissami y los altos mandos policiales y militares, tendrá que chocar necesariamente con las evidencias, testimonios de las verdaderas víctimas y sus familias, de los funcionarios, trabajos de comunicadores sociales verdaderamente independientes, informes de activistas de derechos humanos que recopilaron y testimoniaron lo sucedido”.

La postura de Almagro “ya era notoria cuando en su condición de canciller del Uruguay visitó Venezuela como parte de la delegación de cancilleres que envió Unasur, tras las acciones de violencia política (mal llamadas “guarimbas”) en el año 2014”. Indicó que como testigo de las acciones violentas que vivió Venezuela en 2014 notó su gesto en contra de la nación suramericana, añadio el escritor.